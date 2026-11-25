El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles desde las 15 ante el Senado de la Nación para brindar el informe de gestión previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional. La exposición será su primera intervención en la Cámara alta desde que asumió el cargo el 30 de junio y se desarrollará en un recinto atravesado por reclamos de la oposición sobre economía, jubilaciones, salud y obra pública.

Según el entorno del funcionario, su exposición inicial pondrá el acento en el “orden” como eje de la administración y buscará defender los tres años de gobierno de Javier Milei frente a la “herencia recibida”. La Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios. En el recinto, Santilli estará acompañado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt.

Economía y políticas sociales

El área económica concentra el 46% del temario, con 392 preguntas sobre nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria, obra pública y rutas nacionales. En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con el 18% de las consultas, equivalentes a 234 preguntas vinculadas a jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales. El Ministerio de Salud reúne el 11,5% del cuestionario, con 148 planteos sobre el PAMI, hospitales públicos, prestaciones para personas con discapacidad en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Preguntas sensibles para la Casa Rosada

Además del repaso ministerial, los senadores incorporaron asuntos de fuerte tensión política. Entre ellos figura el pedido de explicaciones sobre los movimientos en el país del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, con el objetivo de conocer cómo actuaron los controles migratorios y si existió asistencia oficial, con eventual intervención de Santiago Caputo o uso de recursos estatales, para facilitar su traslado. También se incluyeron consultas sobre las circunstancias de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, luego de su renuncia en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria a la sesión surgió de una negociación política en la Cámara alta. El bloque Justicialista que conduce José Mayans había impulsado un proyecto de resolución para exigir la presencia de Santilli el 18 de noviembre, ante su ausencia prolongada en el Congreso, pero las gestiones de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, permitieron acordar la citación para este miércoles. La presentación funcionará además como antesala del debate del jueves sobre la reforma electoral, uno de los proyectos centrales del Ejecutivo.