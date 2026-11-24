La revelación del diario personal del papa Francisco, en el que aseguró haberse encontrado con el diablo en distintas oportunidades e incluso haber visto la entrada del infierno, reavivó relatos atribuidos a otros pontífices en el Vaticano.

La particularidad del testimonio de Francisco es que quedó escrito de su propio puño y letra. En cambio, los episodios de sus antecesores fueron conocidos después a través de colaboradores y miembros de la Iglesia católica, según la tradición eclesiástica y testimonios posteriores.

León XIII y una visión en 1884

Uno de los antecedentes más citados es el de León XIII, quien, según esa tradición, habría tenido una visión sobrenatural en 1884, luego de celebrar misa. La versión más difundida sostiene que escuchó una conversación entre Jesucristo y Satanás, en la que el demonio afirmaba que podía destruir la Iglesia si se le concedía suficiente tiempo y poder. Aquella experiencia habría inspirado la oración a San Miguel Arcángel, formulada para pedir protección contra las acechanzas del demonio.

Pío XII, Juan Pablo II y Pablo VI

Otro caso mencionado es el de Pío XII, quien, según testimonios posteriores, habría realizado exorcismos a distancia por Adolf Hitler, ante la sospecha de que el dictador alemán estaba bajo influencia demoníaca. Décadas más tarde, Juan Pablo II también habría participado personalmente en exorcismos durante su pontificado, de acuerdo con el relato de su secretario personal, el cardenal Stanisław Dziwisz, quien describió el caso de una joven presuntamente poseída por la que el Papa rezó y celebró una misa. Por su parte, Pablo VI advirtió en 1972 que, por alguna fisura, había entrado el "humo de Satanás" en el templo de Dios, aunque no aseguró públicamente haber visto una aparición del demonio.

El registro de Francisco

En el diario personal del pontífice argentino, una de las anotaciones fechadas el 7 de junio de 2018 consignó: "Anoche vi la entrada del infierno". En el mismo texto, Francisco agregó una reflexión sobre el mal y la fe: "La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza". El contenido del cuaderno volvió a poner en circulación relatos espirituales que, en distintos momentos, fueron atribuidos a papas del siglo XX y anteriores.

La diferencia central entre el caso de Francisco y los demás episodios citados es la fuente del testimonio: en un caso, una escritura personal fechada; en los otros, narraciones transmitidas por terceros. Esa distinción es la que sostiene el interés sobre el documento y explica por qué el material volvió a ser citado al repasar antecedentes sobre la relación entre el papado y las representaciones del mal.