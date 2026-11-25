Este miércoles 25 de noviembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza el calendario mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE), mientras mantiene los pagos a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y habilita el primer tramo de la Prestación por Desempleo. La acreditación alcanza a los beneficiarios según la terminación del DNI y responde al cronograma oficial difundido por el organismo.

Según el cronograma de ANSES, establecido por la Resolución 304/2026 y las liquidaciones publicadas en la plataforma Mi ANSES, las prestaciones de la jornada incorporan el aumento por movilidad del 1,93%. Ese ajuste se calculó en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y se aplica de manera automática a los haberes y asignaciones alcanzados por el calendario.

Terminaciones y prestaciones

En esta fecha, cobran la AUH y la SUAF los titulares con DNI terminado en 9, con lo que se completa el calendario ordinario de noviembre para ambas asignaciones. También perciben la AUE las titulares con documento finalizado en 9, cerrando el cronograma mensual de esa prestación. En el caso de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, cobran los adultos mayores con DNI terminado en 2 y 3. Ese segmento abarca haberes desde $514.158,47 hasta un tope bruto de $2.988.765,82, sin bono extraordinario.

Desempleo y montos vigentes

La jornada también marca el inicio del calendario de la Prestación por Desempleo, con pagos para los beneficiarios cuyo documento termina en 0 y 1. Para ese beneficio rige un tope máximo vigente de $322.000, según la información publicada por ANSES. Con esta etapa, el organismo cierra las asignaciones familiares y universales del mes y abre el tramo correspondiente al seguro por desempleo. El próximo movimiento del cronograma dependerá de las terminaciones de documento que siguen en los días posteriores, conforme al esquema oficial de liquidaciones.