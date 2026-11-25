El hecho ocurrió tras una discusión por el volumen de la música en Villa Guillermina . La Justicia dejó preso al farmacéutico y secuestró armas en un allanamiento.

Villa Guillermina, en Santa Fe, fue escenario de un homicidio ocurrido el viernes pasado a la madrugada, cuando Leandro Hipólito Pezz, farmacéutico de 62 años, fue detenido acusado de matar a tiros a un vecino en plena calle. Según el relato difundido por medios de esa provincia, el conflicto se originó por el volumen de la música y terminó con la muerte de Elbio Geiser, identificado como carnicero. Un testigo registró la secuencia con su celular, lo que permitió reconstruir parte de lo sucedido.

De acuerdo con esa reconstrucción, la discusión comenzó cuando Leandro, hijo del farmacéutico, se acercó para pedirle a Geiser que bajara el sonido. La respuesta del vecino derivó en un cruce verbal que escaló en pocos minutos. Luego intervino el padre del joven, y el episodio pasó de una discusión vecinal a un ataque armado en la vía pública. El contexto señalado por los medios locales incluyó una noche con alto consumo de alcohol y parlantes a “todo volumen”.

El ataque ocurrió cuando Pezz regresó al lugar en su camioneta armado con una escopeta y un arma corta en la cintura, siempre según la secuencia difundida. Las imágenes consignadas por la prensa muestran que le disparó a Geiser en el estómago a unos tres metros de distancia. Herido, el carnicero intentó refugiarse en una camioneta, pero el agresor volvió a dispararle tres veces más y lo mató en el acto, de acuerdo con esa versión.

Más tarde, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para avisar que había una persona baleada cerca del cruce de San Martín y Rosario. Al llegar, los policías encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre el asfalto. Por el homicidio, los agentes detuvieron en un primer momento tanto a Pezz padre como a su hijo, aunque la Justicia dispuso que solo el farmacéutico permanezca preso, según lo informado.

Secuestro de armas

Durante un allanamiento en la vivienda vinculada con los sospechosos, la policía secuestró una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas. Ese material quedó incorporado a la investigación como parte de las medidas ordenadas tras el hecho. Con la principal medida cautelar ya definida, el expediente seguirá ahora con la recolección de pruebas y la determinación de responsabilidades penales.