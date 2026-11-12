La Santa Sede borró un mensaje difundido en sus canales oficiales. La expresión no había sido pronunciada por el Pontífice en Luján .

Una frase atribuida al papa León XIV sobre que Argentina tenía “dos Papas” fue retirada de las cuentas oficiales de la Santa Sede después de que se advirtiera que no había sido pronunciada en la despedida del Pontífice en la Basílica de Luján.

El mensaje había sido difundido en los canales de comunicación vaticanos y luego eliminado. Según el texto reproducido, la expresión decía: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La referencia apuntaba a Francisco, nacido en Argentina, y al propio León XIV, quien asumió el pontificado tras el fallecimiento de Francisco, según el material original.

Corrección interna







El Papa habría decidido omitir esa frase de su discurso de despedida por tratarse de una alusión institucionalmente delicada. Sin embargo, el equipo de comunicación del Vaticano difundió el texto preparado antes de la celebración, sin advertir que el religioso había modificado sus palabras.

El error alcanzó a Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, donde la frase apareció como título principal. También fue publicada en las cuentas oficiales del Pontífice en Instagram y X. La advertencia inicial surgió de Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, quien pidió revisar los contenidos al detectar que se estaban atribuyendo al Papa expresiones que no había pronunciado.

Revisión y retiro

Después intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, para ordenar correcciones y remarcar la necesidad de verificar los discursos efectivamente pronunciados antes de su difusión. La instrucción de retirar el material llegó a las distintas redacciones en varios idiomas y, en aproximadamente ocho minutos, desaparecieron las publicaciones de las redes sociales. La nota original fue reemplazada por otra con un encabezado diferente, aunque según el medio especializado Silere Non Possum no se difundió una aclaración pública sobre lo ocurrido.

Antecedente e implicancia

La sensibilidad de la frase se vincula con un punto institucional de la Iglesia católica: el papado es una autoridad única y no pueden coexistir dos pontífices ejerciendo simultáneamente el mismo cargo. La expresión remitía además al antecedente de la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y a la posterior elección de Francisco, un proceso que abrió debates internos sobre el alcance de aquella dimisión. Después de abandonar el pontificado, Joseph Ratzinger permaneció en el Vaticano como papa emérito, y el propio Benedicto XVI debió aclarar públicamente que no existían dos papas y que su renuncia había sido plena.

En ese marco, la frase atribuida a León XIV sobre una Argentina con “dos Papas” podía prestarse a interpretaciones complejas dentro de la Iglesia. El episodio dejó expuesto un error de atribución en la comunicación oficial vaticana y, según el material difundido, no hubo una aclaración pública posterior. La variable a seguir es si la Santa Sede emite una rectificación formal sobre el contenido borrado o si el caso queda limitado a la corrección interna ya aplicada.