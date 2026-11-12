Las cotizaciones del dólar en Argentina muestran valores distintos este jueves 12 de noviembre. El oficial opera a 1.520 pesos para la compra y 1.570 para la venta.

Este jueves 12 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran diferencias entre el tipo de cambio oficial y el denominado blue, con incidencia en operaciones comerciales, compras en el exterior y referencias de mercado. Según la Casa de la Moneda, el dólar oficial se ubica en 1.520 pesos para la compra y 1.570 pesos para la venta. Ese valor es el precio fijado por el gobierno para operaciones oficiales.

En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza a 1.550 pesos para la compra y 1.570 pesos para la venta. La brecha respecto del oficial responde, de acuerdo con el texto original, a la alta demanda y a las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno nacional. Esa diferencia de precios incide en decisiones de cobertura, ahorro y fijación de costos en distintos sectores de la economía.

El material de origen señala además que la compra de dólares blue no es legal, ya que el gobierno argentino solo reconoce el dólar oficial. En ese marco, la referencia cambiaria válida para operaciones formales sigue siendo la cotización oficial informada por la Casa de la Moneda. La distinción entre ambos valores resulta relevante para empresas, operadores financieros y contribuyentes que deban calcular pagos o compromisos en moneda extranjera.

La jornada queda marcada por la coexistencia de dos precios de referencia con el mismo valor de venta, pero con diferencias en la compra, lo que refleja tensiones persistentes en el mercado cambiario. La evolución de esas cotizaciones seguirá siendo un dato a seguir para la actividad comercial y financiera de Argentina durante el resto de la semana.