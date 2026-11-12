Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras arribar a Buenos Aires desde la Patagonia. El operativo se realizó en el marco de dos investigaciones judiciales vinculadas con presuntas maniobras de narcotráfico, lavado de dinero y circulación de activos de origen ilícito. La medida se produjo mientras las causas permanecen en trámite y bajo secreto de sumario.

La mujer fue arrestada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), junto a otras dos personas identificadas como Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre la participación que se les atribuye en los hechos investigados, precisamente porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, Insaurralde permanecía incomunicada y bajo custodia en una dependencia de la Prefectura Naval, en el barrio porteño de Retiro.

El operativo Los tres detenidos habían abordado el lunes el vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Río Gallegos. Los investigadores sospechaban que podían intentar salir del país, por lo que el fiscal federal Julio Zárate solicitó las detenciones. El procedimiento se concretó en la Terminal A de Ezeiza, siguiendo las instrucciones del juez y del fiscal a cargo de la investigación. Este jueves está prevista en Río Gallegos la audiencia de formalización de la imputación y control de detención, a cargo del juez federal de garantías Claudio Vázquez.

Allanamientos en dos provincias Luego de las detenciones, el juez Vázquez ordenó más de veinte allanamientos a pedido de la fiscalía de Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los procedimientos alcanzaron distintos domicilios de Río Gallegos, El Calafate, estancias ubicadas en Santa Cruz y propiedades en la provincia de Buenos Aires. También se dispusieron embargos, requisas y secuestros de vehículos, en el marco de medidas orientadas a preservar bienes y documentación de interés para la pesquisa.

Hipótesis de la investigación Las investigaciones tramitan por separado, aunque los investigadores identificaron puntos de contacto entre ambas. Entre las hipótesis se analiza la presunta puesta en circulación de bienes y activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre Lázaro Báez en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. La audiencia de este jueves será el primer paso procesal para definir la situación de los detenidos y el alcance de las imputaciones en una causa que sigue abierta.