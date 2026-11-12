La ANSES acredita haberes y asignaciones con aumento del 1,93% y bono de $70.000. También reúne seis terminaciones de Pensiones No Contributivas en una sola fecha.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este jueves 12 de noviembre de 2026 los haberes correspondientes a jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones de Prenatal y Maternidad, y un bloque de Pensiones No Contributivas (PNC) que reúne seis terminaciones de documento en una misma jornada.

La organización de pagos responde al reordenamiento del calendario de noviembre de 2026 dispuesto tras el feriado nacional por la visita del papa León XIV. Ese esquema permite acreditar en forma simultánea el incremento mensual del 1,93%, calculado según la inflación de septiembre medida por el INDEC, y el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos en Río Negro, Neuquén y todo el país.

Calendario oficial La distribución de acreditaciones en cuentas bancarias para esta jornada comprende cinco grupos diferenciados. En PNC, cobran en simultáneo los titulares con documentos terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7, una agrupación excepcional para compensar los días inhábiles. En jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, se acredita el haber mensual junto con el bono completo para documentos terminados en 1.

Asignaciones La misma fecha alcanza a la AUH y a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para titulares con documento finalizado en 1. También reciben el giro mensual las beneficiarias de la AUE con documento terminado en 1. En tanto, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad se habilitan para documentos terminados en 0 y 1.

Con esta jornada, la ANSES concentra pagos de prestaciones contributivas y no contributivas en una misma fecha, con un esquema que combina actualización por movilidad y refuerzo extraordinario. La continuidad del cronograma de noviembre de 2026 queda sujeta a las terminaciones de documento previstas para los días siguientes, según el calendario oficial del organismo.