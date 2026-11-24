El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó los dos primeros casos importados de dengue y activó las medidas de bloqueo correspondientes para reducir el riesgo de propagación. La cartera sanitaria provincial señaló que la detección surgió del Laboratorio Central y pidió reforzar la prevención en los hogares. La confirmación adquiere relevancia porque marca el inicio de la vigilancia epidemiológica sobre casos vinculados con viajes al exterior.

Según informó la autoridad sanitaria, los pacientes son un varón de 48 años y una mujer de 29, con antecedentes de viaje a República Dominicana y México, respectivamente. Ambos presentaron una evolución favorable. En este tipo de cuadros, la referencia a “casos importados” indica que la infección se habría producido fuera de la provincia y que el seguimiento se orienta a evitar transmisión local.

Prevención y control

Tras la confirmación, las autoridades insistieron en eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, chikungunya y zika. Entre las medidas recomendadas figuran desechar recipientes en desuso que acumulen agua, mantener patios y jardines limpios, y limpiar canaletas y desagües de lluvia. También se sugirió vaciar, tapar o poner boca abajo los objetos que puedan retener agua, además de usar repelente y ropa que cubra brazos y piernas.

Consulta y vigilancia

La cartera sanitaria provincial indicó que ante síntomas como fiebre, malestar general o dolor muscular o articular, con o sin erupciones en la piel, no debe recurrirse a la automedicación y sí acudir al centro de salud más cercano. Si hubo viaje fuera de la provincia, ese antecedente debe informarse al profesional que atienda. Según el mensaje oficial, la consulta temprana permite un diagnóstico oportuno y, en caso de confirmarse la enfermedad, activar rápidamente las medidas de control para evitar nuevos contagios.

Vacunación en marcha

En paralelo, la provincia mantiene activa la campaña de vacunación contra el dengue para personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión. Las dosis se aplican en vacunatorios de hospitales provinciales de cabecera y en centros de salud municipales. El esquema contempla dos dosis y no exige haber tenido dengue previamente; además, continúan las estrategias de vigilancia y prevención previstas en el plan de contingencia para enfermedades transmitidas por mosquitos.