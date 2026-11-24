Los textos editados por Víctor Manuel Fernández recuperan nombres, recuerdos y prácticas religiosas ligadas a Argentina. También muestran la impronta pastoral que marcó al pontífice antes y después de su llegada al Vaticano.

El diario personal que Francisco dejó para su publicación póstuma permite reconstruir la presencia de argentinos en su vida espiritual, pastoral y afectiva, desde sacerdotes y teólogos hasta devociones conservadas lejos de Buenos Aires. Los papeles fueron editados por el cardenal Víctor Manuel Fernández, a quien el pontífice le había pedido que el material sirviera para la “edificación” de los lectores.

Entre las figuras eclesiásticas que aparecen vinculadas a Jorge Mario Bergoglio se encuentra el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, quien ingresó a la Compañía de Jesús en 1976, cuando Bergoglio era provincial de los jesuitas en Argentina. Su nombre remite a una etapa de la formación del futuro papa en el país y a la trama de vínculos que atravesó su trayectoria religiosa.

Otra referencia central es la de Lucio Gera, teólogo italiano nacionalizado argentino asociado a la teología de la cultura y participante en la redacción del Documento de Puebla. Fernández señaló que, entre los pasajes destacados por Bergoglio, figuraba uno de Puebla que vinculaba la profesión cristiana con la promoción de la dignidad humana. El cardenal sostuvo que esa idea permite leer una preocupación presente en el pontificado de Francisco por los pobres, los migrantes, las personas con discapacidad y los presos.

Vínculos personales y pastorales

El diario incluye asimismo referencias a monseñor Joaquín Sucunza, quien nació en Pamplona, España, pero fue vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires y acompañó al entonces arzobispo en momentos personales y de salud. También se registra la ordenación sacerdotal y la primera misa de José Luis, además de encuentros con personas de su entorno porteño. En esas páginas se suceden nombres y apodos sin apellidos o distinciones precisas que remiten a vínculos pastorales y afectivos construidos en Argentina.

Las menciones no se limitan a integrantes de la jerarquía eclesiástica. Francisco también evocó a sus padres, sin nombres puntuales, y a sus abuelas Rosa y María, dos presencias familiares a las que atribuía un lugar de referencia en la transmisión de la fe. En etapas de dificultad, el pontífice dejó constancia de invocaciones a ellas para encontrar fortaleza. “Le pedí mucho a mi abuela, en el 28º aniversario de su muerte, que me iluminara(...) Rosa: siembra y paciencia”, escribió.

Devociones y lecturas

La permanencia de esos lazos se prolongó en Roma. Bergoglio anotó reencuentros y audiencias con compatriotas, y reconoció que la atención a los argentinos podía ocuparle una parte considerable de su tiempo. Además, tras ser elegido papa pidió que le enviaran libros desde su país natal. El otro eje de las anotaciones está formado por imágenes y lugares religiosos de Argentina, entre ellos el barrio de Flores, donde nació, y la Basílica de San José de Flores, donde aprendió a colocar debajo de una imagen del santo un papel con una súplica.

Francisco entendía ese gesto como una forma de reconocer los propios límites y de depositar la confianza fuera de las fuerzas individuales. En el diario, esa devoción se integra a su valoración de la piedad popular, que practicaba como parte de la vida religiosa de los sectores sencillos. También aparecen numerosas referencias a la Virgen de Luján, patrona de Argentina, y a advocaciones vinculadas con María Auxiliadora, en una línea que conecta los apuntes personales con celebraciones, parroquias y costumbres de su experiencia en Buenos Aires antes de su traslado al Vaticano.

Fernández explicó que la edición reúne los fragmentos que pueden aportar a la comprensión de la vida interior de Francisco. El cardenal indicó que el papa León XIV avaló que los textos se publicaran con comentarios de contexto. Y sostuvo: “La mayor parte del diario tiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen estímulos para cada uno de nosotros”.