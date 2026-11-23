La mesa política se reúne en Casa Rosada y persisten las diferencias de criterios.

El Gobierno reunirá este martes a las 13 en Casa Rosada a la mesa política para definir los próximos pasos de su agenda legislativa, con eje en la reforma electoral que buscará tratar el jueves en el Senado.

La convocatoria se produce en una semana en la que el oficialismo también prevé avanzar con el debate de la ley de Ludopatía, que comenzará a discutirse este miércoles en comisiones de la Cámara alta, antes del vencimiento del estado parlamentario de la media sanción obtenida en Diputados. En paralelo, la hoja de ruta incluye el tratamiento del Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), prevista para el mismo jueves.

Coordinación política La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunirá a los referentes del ala política en el marco de las negociaciones con los bloques aliados. En ese esquema se ubican el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, encargados de asegurar los respaldos necesarios en el Congreso.

También está prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Completarán la lista el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Reforma electoral Uno de los objetivos principales del oficialismo es avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y con otros cambios en el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Ese punto concentra la discusión política porque requiere acuerdos legislativos y forma parte de la secuencia de iniciativas que el Gobierno intenta ordenar antes de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

En paralelo, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado aspira a obtener dictamen del proyecto de Ludopatía, aunque algunas voces oficiales sostienen que, si se trata el articulado que reclama la Iglesia, finalmente será vetado. Ante la agencia Noticias Argentinas, esas fuentes afirmaron: "Es como la Ley Seca, no tiene sentido". La definición de esa iniciativa y el avance de los proyectos económicos e institucionales marcarán el cierre del período ordinario y la discusión de la semana próxima.