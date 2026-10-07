Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30. La decisión busca visibilizar el reclamo en un momento en que la discusión quedó atravesada por una definición judicial.

La convocatoria se produjo después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de esa norma y ordenara su cumplimiento inmediato. Se trata de una sentencia de primera instancia dictada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11. La resolución tiene impacto directo sobre la ejecución de la ley, porque cuestiona la cláusula que subordinaba su puesta en marcha a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

Alcance del fallo El magistrado invalidó la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629” contenida en el decreto 759/2025. Además, dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. El Gobierno había promulgado la norma luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantuvo suspendida su aplicación al sostener que los legisladores debían definir las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas al presupuesto nacional.

Reclamo institucional En un comunicado, los rectores señalaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”. La referencia ubica el conflicto en el plano institucional y presupuestario, con un antecedente inmediato en la decisión judicial y otro de fondo en la disputa por la asignación de recursos para el sistema universitario.

Próximos pasos La reunión de este miércoles tendrá como eje la definición de una posición común de las universidades nucleadas en el CIN frente a la respuesta del Ejecutivo. Mientras tanto, el fallo de Martín Cormick mantiene abierta la posibilidad de revisión en instancias superiores, dado que se trata de una resolución de primera instancia. Hasta entonces, la variable central seguirá siendo si el Gobierno avanza con la reglamentación y ejecución ordenadas por la Justicia o si insiste con su criterio sobre el financiamiento previsto en el presupuesto nacional.