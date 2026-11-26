El juez federal Daniel Rafecas resolvió unificar la denuncia por presunto lavado de activos contra Federico Beligoy con la causa que investiga la compra de una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares. La decisión concentra ambos expedientes en un mismo juzgado y coloca bajo análisis un eventual circuito financiero vinculado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación sigue en etapa preliminar y aún no hay una conclusión judicial sobre los hechos denunciados.

Antecedentes de la denuncia

La presentación contra Beligoy fue impulsada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, a partir de publicaciones periodísticas que señalaron un presunto crecimiento patrimonial que no guardaría proporción con sus ingresos declarados. Según esa denuncia, el dirigente habría recibido desde 2020 más de $420 millones de la AFA, tanto en efectivo como por transferencias bancarias. También se mencionan presuntas adquisiciones de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y un barrio privado de Esteban Echeverría, además de vehículos de alta gama y participaciones en sociedades.

El criterio del juez

Rafecas entendió que ambos expedientes podrían estar conectados y que las operaciones denunciadas formarían parte de una misma estructura de circulación de fondos presuntamente desviados de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. En su resolución, sostuvo que no puede descartarse un vínculo entre las dos investigaciones y que los movimientos atribuidos a Beligoy podrían constituir otro eslabón de las maniobras financieras bajo examen en el expediente de la casaquinta de Pilar. El magistrado consideró, además, que analizarlas por separado podría dificultar la reconstrucción de los movimientos económicos y ofrecer una visión parcial de las operaciones investigadas.

La causa de la casaquinta

El otro expediente gira en torno a la compra de una propiedad y otros bienes a través de la sociedad Real Central. La firma está integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes fueron señalados por sus presuntos vínculos con Tapia y con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Para Rafecas, las dos investigaciones presentan elementos comunes: el presunto ingreso al circuito formal de dinero de origen cuestionado, el uso de sociedades para concretar operaciones y la adquisición de bienes de alto valor que, en algunos casos, habrían quedado registrados a nombre de terceros.

Con la unificación, ambas causas quedarán concentradas en el juzgado de Rafecas, con intervención del fiscal federal Ramiro González. El juez había recibido recientemente el expediente de la casaquinta de Pilar por disposición de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su traslado desde el juzgado federal de Campana. El paso siguiente será avanzar en el análisis conjunto de las operaciones denunciadas para establecer si responden a un mismo circuito financiero y si existió un desvío de recursos de la AFA.