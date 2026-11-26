La Cámara 12ª del Crimen juzgará a Claudio Barrelier y a otros cinco acusados en el primer semestre de 2027 . La familia de la adolescente marchó en Córdoba para reclamar justicia.

La Justicia de Córdoba definió que el juicio por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en mayo de este año en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la capital provincial, se realizará en el primer semestre de 2027. El proceso quedará a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12ª Nominación, con integración de Gabriela María Bella, Gustavo Reinaldi y Ana María Lucero Offredi. El debate será oral y público, con jurados populares.

Los acusados El principal imputado es Claudio Gabriel Barrelier, que permanece detenido y llegará a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. Además, otras cinco personas deberán responder por encubrimiento agravado. La definición del tribunal fija el encuadre procesal de una causa que ya tiene individualizados a los acusados y las calificaciones penales con las que serán juzgados.

La acusación Carlos Nayi, abogado de la madre y los abuelos de Agostina, explicó en Cadena 3 que la acusación sostiene que Barrelier fue el autor material del femicidio. Según la reconstrucción de la querella, el imputado habría privado de la libertad a la adolescente, abusado sexualmente de ella y luego desmembrado su cuerpo para procurar impunidad. Esos extremos forman parte de la acusación y deberán ser discutidos en el debate oral, donde se evaluará la prueba reunida en la investigación.

Otro expediente En el mismo juicio también se tratará una causa iniciada en 2025, cuando una joven identificada como Milagros logró escapar de la vivienda de Barrelier, en barrio Cofico, y fue asistida en la vía pública. Por ese episodio, el acusado deberá responder por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. La acumulación de ambos expedientes en un mismo debate amplía el alcance procesal del caso y habilita a examinar antecedentes que la acusación vincula con el imputado.

Reclamo público La actuación del fiscal Iván Rodríguez, quien había dispuesto la libertad de Barrelier en aquella oportunidad, fue uno de los cuestionamientos expuestos durante la movilización realizada este miércoles en Córdoba, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa marcha también participó la madre de Agostina, que hasta ahora había mantenido bajo perfil público, junto con los abuelos de la adolescente. La familia reclamó medidas concretas del Estado y del Poder Judicial para prevenir nuevos femicidios en la provincia.

El antecedente derivó además en la renuncia del entonces concejal Ricardo Moreno, cuyo estudio jurídico había intervenido en la defensa de Barrelier en 2025. Con el tribunal ya definido, el próximo paso formal es la realización del debate oral en el primer semestre de 2027, cuando deberán ventilarse tanto el femicidio de Agostina Vega como el expediente vinculado con Milagros.