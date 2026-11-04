El Ejecutivo envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas para la Cámara de Casación. Su nombre volvió a aparecer en San Juan por el planteo para federalizar la causa del Acueducto Gran Tulum.

El juez federal Daniel Rafecas fue propuesto por el Poder Ejecutivo nacional para integrar la Vocalía 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, una designación que ahora debe ser tratada por el Senado. La postulación se basa en un concurso de 2018 y, de aprobarse, implicará que deje la instrucción de causas en primera instancia para revisar sentencias y resoluciones de otros tribunales.

El pliego fue remitido con las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la iniciativa fue impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La definición legislativa será la instancia que determine si el magistrado deja los tribunales de Comodoro Py para pasar a Casación.

Incidencia en San Juan

La figura de Rafecas tomó relieve en San Juan en octubre, cuando la defensa de Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), presentó un planteo en el expediente por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. El abogado Mohamed Nasser Uzair pidió que la causa que tramita en la Justicia provincial pase al fuero federal. El argumento fue que una parte importante del financiamiento provino de fondos nacionales y de créditos internacionales con aval del Estado argentino.

Ante ese pedido, el magistrado solicitó informes a la justicia local para evaluar si correspondía su intervención. En ese marco, el fiscal Sebastián Gómez respondió que no podía brindar detalles porque la investigación penal preparatoria todavía no estaba formalizada y advirtió que divulgar información podía entorpecer el proceso. Después de esa respuesta, la defensa de Ruiz promovió una denuncia penal contra el fiscal sanjuanino en el fuero federal por resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Trayectoria judicial

Rafecas inició su carrera en 1986 y acumula más de veinte años como juez federal. Entre los expedientes de alto perfil que tuvo a su cargo figuran las coimas en el Senado, el caso Ciccone, los gasoductos de Odebrecht, los bolsos de José López, los crímenes del Primer Cuerpo del Ejército y el atentado a la AMIA. También archivó denuncias del presidente Javier Milei contra periodistas.

La presentación en torno al Acueducto Gran Tulum abrió una causa paralela en Comodoro Py, aunque no implica una declaración de responsabilidad. En paralelo, la Fiscalía General de San Juan salió públicamente a respaldar el accionar de los fiscales locales. Mientras el Senado define el pliego, el expediente sigue generando derivaciones judiciales en la provincia y en la Justicia federal.