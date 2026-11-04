El decreto rige del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La medida exige autorización del ministro de Defensa y se prevé como último recurso.

El Gobierno nacional dispuso ampliar las medidas de seguridad aérea durante la visita del papa León XIV a la Argentina y autorizó el derribo de aeronaves consideradas hostiles que puedan representar una amenaza para las zonas donde se desarrollarán las actividades oficiales del Pontífice.

La disposición estará vigente entre el 8 y el 11 de noviembre y abarcará distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. Según lo establecido, la medida se aplicará únicamente como último recurso y necesitará la autorización del ministro de Defensa, Carlos Presti.

La decisión quedó formalizada mediante el decreto 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial. Entre los fundamentos, el Gobierno señaló que los encuentros encabezados por el jefe de la Iglesia Católica contarán con la participación de numerosas autoridades nacionales y extranjeras, además de una importante concentración de público.

Marco legal En ese contexto, el texto oficial sostuvo que resulta necesario implementar medidas especiales para proteger los intereses vitales contemplados en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y sus modificatorias. El decreto también destacó el papel del Comando Conjunto Aeroespacial, organismo que tiene a su cargo la conducción y coordinación permanente de las actividades vinculadas con la defensa aeroespacial en todo el territorio nacional, incluso durante tiempos de paz.

Alcance operativo A partir de estos argumentos, el Ejecutivo consideró necesario ampliar las reglas de protección aeroespacial en las zonas de operaciones restringidas, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales amenazas durante la estadía del Papa en el país. La medida queda circunscripta al período del operativo especial y a los lugares donde se desarrollen las actividades oficiales. Su aplicación concreta dependerá de la evaluación de cada situación y de la cadena de autorizaciones prevista en el decreto.