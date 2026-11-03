En la antesala de la llegada del papa León XIV a Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, la difusión oficial del viaje quedó concentrada en cuentas verificadas de redes sociales y en canales institucionales de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, según el material difundido para la cobertura del recorrido. La disponibilidad de esos canales resulta central para seguir cambios de agenda, actividades y comunicados sin depender de publicaciones no verificadas.

Las cuentas oficiales del Papa están en X e Instagram. En Instagram, la única cuenta oficial es @pontifex (Pontifex – Pope Leo XIV), mientras que en X la cuenta institucional es @Pontifex, con contenido en nueve idiomas. Para seguir los mensajes en español, el perfil indicado es @Pontifex_es. El texto aclara que los perfiles de X también tienen versiones en inglés, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, árabe y latín.

Antecedentes institucionales

La presencia de los Papas en redes sociales comenzó el 12 de diciembre de 2012, cuando Benedicto XVI abrió su cuenta en X, entonces llamada Twitter. Francisco continuó con ese perfil y, en 2016, sumó Instagram con la cuenta @Franciscus. Tras su fallecimiento, ese perfil quedó como archivo conmemorativo. En ese marco, la continuidad de la presencia digital del pontificado se apoya en cuentas institucionales ya consolidadas y no en perfiles creados para la coyuntura del viaje.

Canales para la visita

Además de las cuentas propias del Pontífice, la CEA lanzó canales específicos para seguir la visita a Argentina. Los perfiles usan el usuario @elpapaenarg y están disponibles en Instagram, Facebook y X. La Oficina de Comunicación y Prensa de la CEA quedó a cargo de la difusión de comunicados y contenidos de la web oficial. Para consultar agenda, actividades, indicaciones de ingreso a las celebraciones y novedades, también está habilitado el sitio elpapaenargentina.com.ar.

Verificación de contenidos

El texto advierte que, con la visita cada vez más cerca, puede circular información, fotos o videos en distintas plataformas. Para reconocer una cuenta oficial, recomienda revisar que el nombre de usuario coincida exactamente con el perfil institucional y verificar el tilde de cuenta verificada, gris en X y celeste en Instagram. También sugiere ingresar desde Vatican.va, el sitio institucional del Vaticano, y contrastar las novedades con Vatican News y los comunicados de la CEA, sobre todo si hay cambios en agenda u horarios.

De acuerdo con esa información, el seguimiento del viaje apostólico quedará concentrado en las cuentas papales y en los canales creados para la visita, mientras la agenda oficial se mantenga sujeta a eventuales actualizaciones en los sitios institucionales mencionados.