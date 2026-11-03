La federación nodocente confirmó medidas para el 3, 12 y 16 de noviembre. Reclama recomposición salarial y la aplicación de la ley de financiamiento.

La actividad en las universidades nacionales tendrá nuevas jornadas de protesta durante noviembre, luego de que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) confirmara tres paros de 24 horas para el personal nodocente de todo el país. La primera medida comenzó este martes 3 de noviembre y el cronograma seguirá el jueves 12 y el lunes 16. La decisión se enmarca en el conflicto salarial y presupuestario que el sector mantiene con el Gobierno nacional.

Cronograma de medidas

El Consejo Directivo de FATUN resolvió avanzar con un nuevo cese de actividades ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. El calendario quedó fijado con un primer paro nacional de 24 horas el 3 de noviembre, una segunda jornada de protesta el 12 de noviembre y una tercera el 16 de noviembre. Las medidas alcanzan al personal nodocente de las universidades nacionales y afectan el funcionamiento administrativo y operativo de esas instituciones.

Reclamo salarial y presupuestario

La organización gremial sostuvo que el principal planteo es una recomposición salarial urgente para los trabajadores universitarios. También exigió que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de preocupación por los recursos destinados al funcionamiento y la investigación en las universidades públicas. Desde la federación señalaron: “Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública”.

Marco legal en disputa

El conflicto quedó vinculado además con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial. El Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento y a la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. Esa discusión mantiene abierto el frente institucional entre el Gobierno y los gremios universitarios.

Intervención judicial

Posteriormente, la Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenaba la implementación de la ley y ordenó cumplir con la actualización salarial de docentes y nodocentes, además del refuerzo de las becas estudiantiles. Pese a esos fallos, el Gobierno presentó recursos de apelación para evitar la aplicación de la norma, según surge del propio desarrollo del conflicto. En ese escenario, FATUN anticipó que sostendrá el plan de lucha hasta obtener respuestas del Ejecutivo.

La continuidad de las medidas dependerá de la evolución de las negociaciones y de la definición judicial y administrativa sobre la aplicación efectiva de la ley, las partidas presupuestarias y la actualización de haberes en el sistema universitario.