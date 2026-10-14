El canciller dijo que la organización sigue adelante, pero que la decisión final depende de la recuperación del Papa. Ángel Rossi sostuvo que mantienen la ilusión de recibirlo en Córdoba.

El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno sigue con atención la salud de León XIV tras la operación a la que fue sometido y pidió esperar las definiciones del Vaticano sobre la visita prevista a la Argentina. Según dijo, la prioridad oficial es la recuperación del pontífice y la organización del viaje continúa abierta a lo que resuelva la Santa Sede.

“Siempre hay que esperar y la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa”, dijo Quirno en una entrevista. Agregó que “son decisiones que tomará el Vaticano” y que, antes de la intervención, la intención del pontífice era concretar la visita. También señaló que, por tratarse de una situación sobreviniente, “hay que esperar las decisiones finales”.

El funcionario sostuvo además que la Argentina queda a disposición de lo que dispongan el Vaticano y el Papa. En ese marco, confirmó que “la organización sigue adelante” y detalló que el lunes hubo una reunión con el Vaticano para tratar aspectos de la visita. Indicó también que este martes recibieron indicaciones de la Nunciatura sobre los requerimientos para el avance de los equipos.

Preparativos en curso

Quirno remarcó que los trabajos previos no se detuvieron pese a la incertidumbre derivada de la recuperación posoperatoria. “Todos trabajamos para que la visita suceda”, afirmó, al describir el estado de la organización. La definición final, sin embargo, depende de la evolución clínica del Papa y de la decisión que adopte el Vaticano.

La posición de Córdoba

Por su parte, el cardenal Ángel Rossi habló este martes sobre la visita programada para el martes 10 de noviembre a Córdoba y sostuvo que, pese a la incertidumbre, mantiene expectativas de recibirlo. “La noticia shockea un poquito. Parecería que no es nada grave y que la recuperación no es tan lenta. Mantenemos, por supuesto, la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”, expresó.

Rossi agregó que los preparativos continúan y que no corresponde interrumpirlos mientras no haya una comunicación distinta. “Por supuesto. No podemos aflojar. Confiemos en que viene”, señaló. También aclaró que, más allá del interés por la visita, “lo primero que hay que pensar es en su salud”, en referencia al posoperatorio de León XIV.