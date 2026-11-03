La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, activará operativos especiales de seguridad vial y de control documental en distintos puntos del país. En Córdoba, la Policía Caminera reforzará los ingresos a la provincia y a la capital, mientras que en los pasos internacionales se anticipan controles vinculados con el aumento del tránsito de peregrinos y visitantes.

Controles en Córdoba En los 14 principales ingresos a la provincia y en los accesos a la ciudad de Córdoba se verificará la documentación obligatoria de automovilistas, colectivos, combis y minibuses que se trasladen para participar de las actividades oficiales. Para vehículos particulares, la Policía pedirá DNI, licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo, seguro obligatorio al día, Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y chapas patentes colocadas y visibles. Además, se controlarán luces, frenos y neumáticos, y los rodados que no cumplan con los requisitos podrán ser retirados de circulación.

Transporte de pasajeros En el caso de colectivos y combis, los responsables deberán contar con habilitación emitida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), inspección técnica habilitante con oblea, seguro vigente, licencia profesional del conductor y lista de pasajeros. También se inspeccionarán frenos, neumáticos, luces, cinturones de seguridad y salidas de emergencia. La medida alcanza a unidades que arriben a Córdoba con motivo de la visita papal y busca ordenar el flujo de personas en una fecha de alta demanda de traslado.

Ingreso por pasos internacionales Las autoridades nacionales recomendaron planificar el viaje con anticipación, consultar los pasos habilitados y verificar sus horarios de atención y condiciones de circulación entre el 8 y el 11 de noviembre. También se exigirá documentación personal vigente, cumplimiento de los requisitos migratorios y, en caso de viajar con menores de edad, las autorizaciones correspondientes. Para vehículos, se solicitará licencia de conducir, documentación del rodado y seguro internacional vigente, además de revisar las disposiciones aduaneras y sanitarias sobre equipaje, dinero, alimentos y otros productos.

Operativo en Luján En Luján, provincia de Buenos Aires, también se dispuso un operativo especial de circulación y seguridad para la celebración de la Santa Misa del miércoles 11 de noviembre. Según el cronograma informado, el martes 10 de noviembre desde las 12 comenzarán los cortes de acceso vehicular, desde las 16 se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada y entre las 0 y las 6 del miércoles 11 el ingreso peatonal a la Plaza Belgrano será únicamente con invitación.

Además, el martes 10 de noviembre desde las 18 está previsto un festival y vigilia en el Parque San Martín, en el espacio denominado Posta del Encuentro. La actividad incluirá presentaciones artísticas, gastronomía y servicios para los asistentes. Las autoridades recomendaron revisar la documentación antes de salir, consultar los canales oficiales y contemplar posibles demoras en los traslados, en un esquema que quedará sujeto a la evolución del movimiento de personas en esas fechas.