La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a analizar 12 proyectos que buscan impedir que prescriban los abusos sexuales cometidos contra menores de edad. El debate se reactivó a partir del caso de un hombre detenido después de 14 años prófugo, pero sobreseído porque la causa había prescripto. La discusión apunta a definir si el paso del tiempo puede seguir operando como límite para el acceso a la Justicia en delitos contra la integridad sexual.

Reunión inicial. La semana pasada, la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión, encabezó una reunión informativa para iniciar el tratamiento de las iniciativas. Según expuso, cerca de treinta legisladores de distintos bloques firmaron propuestas con enfoques diversos, por lo que el objetivo es construir un texto común en lugar de avanzar con cada proyecto por separado. En la apertura, Rodríguez Machado sostuvo: “Estamos frente a un tema que no tiene color político. Hay doce proyectos de legisladores de distintos espacios y todos coinciden en lo esencial: el paso del tiempo no puede ser un obstáculo para que una víctima de abuso sexual cometido durante su minoría de edad sea escuchada por la Justicia”.

El caso que reactivó el debate. Alberto Martín del Valle fue detenido en agosto pasado, luego de permanecer 14 años prófugo. Está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, hija de su entonces pareja, de quien era padrastro; el hecho ocurrió en 2009 y la víctima quedó embarazada. Del Valle, de 56 años, fue localizado en Florencio Varela tras una investigación y tareas de inteligencia, y tenía pedido de captura desde 2012 por los abusos denunciados en Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Prescripción y apelación. Yamila Segovia, hermana y abogada de la joven, logró que el acusado fuera detenido, pero la causa fue declarada prescripta en primera instancia. El juez de Garantías Guillermo Mércuri consideró extinguida la acción penal y sobreseyó a Del Valle por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto. La abogada apeló la decisión ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca. El expediente expone el núcleo del problema que buscan resolver los proyectos: si la prescripción debe regir también cuando la víctima era menor al momento de los hechos.

Los proyectos en discusión. El eje de trabajo es la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos contra menores, junto con la suspensión y la interrupción de los plazos de prescripción. Los diputados que presentaron las iniciativas expusieron sus argumentos y buscaron puntos de coincidencia para avanzar sobre una base común. Entre las propuestas figura la de la diputada María Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza, quien planteó una reforma parcial del Código Penal vinculada al agravamiento de penas y a la prescripción de los delitos contra la integridad sexual. “Nuestro proyecto propone una reforma parcial del Código Penal, en cuanto al agravamiento y prescripción de penas por delitos contra la integridad sexual”, dijo, y agregó: “Establecemos incorporar un nuevo artículo, el 62 bis, para establecer que la acción penal para delitos sancionados con pena de prisión perpetua sea imprescriptible”.

Próximos pasos. Rodríguez Machado señaló que la intención es reunir el mayor respaldo posible para llegar a una solución concreta para las víctimas. “Nuestra tarea es buscar el mayor consenso posible para llegar a una solución concreta para las víctimas. Cuando las víctimas están en el centro, las diferencias se ordenan y se puede construir un texto común”, afirmó. De los 12 proyectos en consideración, seis fueron presentados en 2025 y otros seis en 2026. En las próximas reuniones, la comisión convocará a expositores y especialistas, y luego realizará un plenario junto con la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes una vez que haya un criterio unificado en materia penal.