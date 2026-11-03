La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). La difusión del cronograma incorpora una reprogramación de las primeras acreditaciones del mes por la declaración de feriados especiales vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina.

El esquema de cobro quedó ordenado según la terminación del DNI y el tipo de prestación. En los haberes que no superan el mínimo, los pagos comenzarán el 11 de noviembre y se extenderán hasta el 20 de noviembre. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, las acreditaciones se realizarán entre el 24 y el 30 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones

De acuerdo con el cronograma difundido, los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus pagos desde el 11 de noviembre, con continuidad hasta el 20 de noviembre según la terminación del documento. En ese segmento, ANSES informó además que durante el mes se aplicará un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre. También indicó que se espera la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, aunque ese refuerzo todavía requiere una nueva confirmación oficial.

Asignaciones y otras prestaciones

El organismo también detalló las fechas para la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. En esos casos, los pagos se distribuyen entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, según la prestación y la terminación del DNI. Para las Asignaciones Pago Único —matrimonio, nacimiento y adopción—, el período informado también va del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Consultas y alcance del cronograma

Las Pensiones No Contributivas se abonarán el 11, 12 y 13 de noviembre, según la terminación del documento, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditaciones entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre. En tanto, la Prestación por Desempleo se pagará entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre. ANSES señaló que el dinero se depositará en las cuentas bancarias habituales y que cada beneficiario puede consultar su fecha de cobro en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.