La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Magistratura contra cinco jueces federales que, según consta en el sitio web de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), integran órganos internos de esa entidad. La presentación puso bajo revisión la compatibilidad entre esas funciones y el ejercicio de la magistratura. También pidió que se investigue la conducta de los jueces y se determinen las responsabilidades que correspondan.

Los magistrados denunciados son Sergio Fernández, Pablo Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez. Según la presentación, Sergio Fernández, juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integra el Tribunal de Disciplina de la AFA. Los otros cuatro —Pablo Fernando Morán, titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa; Roberto Minguillón, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata; Matías Mancini, juez del Tribunal Oral Federal de San Martín N° 4; y Juan Pablo Rodríguez, juez de la Cámara Nacional en lo Civil— integrarían el Tribunal de Ética de la entidad.

Marco normativo

ACIJ sostuvo que esa actividad está prohibida por el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que impide a jueces y juezas ejercer toda otra actividad profesional. La organización afirmó que quienes integran los tribunales de la AFA tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias vinculantes para clubes, dirigentes, jugadores y demás afiliados. En esa línea, planteó que esas tareas son asimilables a las de la judicatura y que la función jurisdiccional no admite desdoblamientos.

La denuncia agregó que, aun si se considerara compatible la actividad, el Reglamento para la Justicia Nacional exige autorización previa de la Corte Suprema para integrar comisiones directivas de asociaciones. ACIJ indicó que no surge de los registros públicos que esa autorización haya sido otorgada ni siquiera solicitada. Sobre esa base, pidió que se evalúe si existió una infracción al régimen aplicable a los magistrados federales y nacionales.

Conflicto de interés

La presentación también advirtió sobre riesgos objetivos de conflictos de interés y sobre la apariencia de imparcialidad. ACIJ sostuvo que no alcanza con que los jueces sean imparciales, sino que también deben parecerlo, de acuerdo con estándares internacionales. En ese punto, señaló que la AFA reúne dirigentes, clubes, jugadores, abogados, representantes y patrocinadores que pueden cruzarse en causas o relaciones institucionales, lo que podría obligar a excusaciones en múltiples situaciones.

La organización recordó además que en diciembre de 2025 había señalado públicamente que jueces federales integraban tribunales de la AFA y había pedido a la Corte Suprema de la Nación que dispusiera el cese de esas funciones. Según la propia presentación, posteriormente cinco magistrados renunciaron a esos tribunales. El caso queda ahora en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que deberá analizar si corresponde avanzar con la investigación disciplinaria y con eventuales medidas sobre la situación de los denunciados.