Después del feriado nacional de este lunes 23 de noviembre, trasladado desde el viernes 20 por el Día de la Soberanía Nacional, el próximo descanso en el calendario oficial de Argentina será el lunes 7 de diciembre. Esa fecha fue dispuesta como día no laborable con fines turísticos, en la antesala del martes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La combinación de ambas jornadas permitirá un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Para trabajadores y empleadores, la diferencia entre feriado nacional y día no laborable es relevante porque la obligación de otorgar descanso o de prestar tareas no opera de la misma manera en ambos casos. En el primer supuesto rigen las disposiciones generales de descanso; en el segundo, la decisión depende de la actividad y del esquema que aplique cada empleador.

Último feriado del año

El último feriado del calendario 2026 llegará el viernes 25 de diciembre, jornada inamovible por la celebración de Navidad. Al caer viernes, conformará el último fin de semana largo del año, de tres días, entre el viernes 25 y el domingo 27. De ese modo, el cierre del año quedará concentrado en dos ventanas de descanso consecutivas en el mes de diciembre.

De acuerdo con el cronograma oficial, las fechas que restan hasta el cierre del año son el lunes 7 de diciembre, como día no laborable con fines turísticos; el martes 8 de diciembre, como feriado nacional inamovible; y el viernes 25 de diciembre, por Navidad. El esquema deja definido el margen disponible para la organización de actividades comerciales, viajes y prestación de servicios antes del cierre anual.