José Fernández Codazzi dijo que la tía del nene le habló de una laguna. El Tribunal Oral Federal de Corrientes lo convocó para el 26 de noviembre.

El abogado José Alejandro Fernández Codazzi, exdefensor de Laudelina Peña, sostuvo en una entrevista televisiva que la mujer le habría dicho que el cuerpo de Loan Danilo Peña estaba en una laguna, aunque “no habían buscado bien”. La declaración reactivó una hipótesis de accidente en la desaparición del niño y llegó al juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Los jueces resolvieron citar a Fernández Codazzi para el jueves 26 de noviembre, con el objetivo de que amplíe su versión ante la Justicia y explique de dónde surgen sus afirmaciones. La convocatoria busca incorporar formalmente al debate judicial una declaración que, hasta ahora, fue difundida en medios y no cuenta con respaldo material conocido en el expediente.

La versión atribuida a Laudelina

Fernández Codazzi reconstruyó conversaciones que, según dijo, mantuvo con Laudelina durante los primeros días de la investigación. En ese marco, afirmó: “Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”. También insistió en que la mujer le habría relatado un accidente y un posterior desvío de la pesquisa.

El letrado agregó que, según esa misma versión, María Victoria Caillava habría intervenido en una reunión y dado indicaciones sobre dónde plantar el botín de Loan. A su vez, recordó la declaración que Laudelina prestó ante la Fiscalía los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando sostuvo la hipótesis del accidente. Fernández Codazzi afirmó: “Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente”.

Cuestionamientos de la querella

Las afirmaciones del exabogado fueron cuestionadas por la querella y también contrastan con el recorrido que tuvo la propia declaración de Laudelina dentro de la causa. La tía de Loan había sostenido inicialmente que el nene sufrió un accidente, pero después se retractó de esa hipótesis y denunció presiones de su entonces abogado para mantener ese relato.

Fernández Codazzi, por su parte, responsabilizó a la defensora Mónica Chirivín por el cambio de rumbo en la negociación con la Fiscalía y por la posterior retractación de Laudelina. Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Carlos Schaefer señaló que los dichos del letrado se basan en una versión atribuida a Peña, quien luego modificó su declaración. Por ese motivo, la revelación no constituye por sí misma una prueba concluyente sobre el destino del menor.

Un expediente con 17 acusados

La citación a Fernández Codazzi se produce en el marco del juicio oral por la desaparición de Loan, que comenzó el 16 de junio y tiene a 17 acusados. La Fiscalía Federal sostiene que el nene fue sustraído de manera planificada, una hipótesis que se contrapone con la versión del accidente que volvió a instalar el exabogado de Laudelina.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, un paraje rural de 9 de Julio, Corrientes, después de un almuerzo familiar. Desde entonces, la investigación atravesó múltiples hipótesis, declaraciones contradictorias, cambios de jurisdicción y una causa federal por sustracción y ocultamiento. La declaración que deberá prestar Fernández Codazzi el 26 de noviembre apunta a precisar el origen de su versión y su eventual valor dentro del proceso.