La medida rige para Buenos Aires y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre. Se dictó en el marco del viaje del papa León XIV a la Argentina.

El Gobierno nacional autorizó el uso de la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo declaradas “hostiles” en los espacios aéreos de Buenos Aires y Córdoba durante la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La disposición quedó establecida en el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma amplía las “Reglas de Protección Aeroespacial” vigentes desde 2016 para las zonas de operaciones restringidas TMA BAIRES y TMA CBA.

Marco oficial

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego César Santilli, y del ministro de Defensa, Carlos Presti. En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo señaló que el Sumo Pontífice tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba y en Luján, con concurrencia de autoridades nacionales y extranjeras y una concentración masiva de ciudadanos. Según la norma, ese escenario exige medidas especiales de protección en resguardo de los intereses vitales previstos por la Ley de Defensa Nacional.

Agenda del Vaticano

En paralelo, el papa León XIV pidió este miércoles oraciones para su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. “El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, dijo al dirigirse a los fieles de lengua española. Al finalizar la audiencia, agregó: “para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”.

Preparativos en la Argentina

Mientras avanzan los preparativos, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una conferencia de prensa para el jueves 5 de noviembre, a las 9, en su sede de Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro será encabezado por monseñor Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, quienes informarán sobre las actividades y celebraciones previstas durante la visita. La agenda papal contempla un viaje entre el 6 y el 17 de noviembre, que será el sexto viaje internacional de su pontificado.

Antecedentes y alcance

Según el material difundido, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en español, durante la gira. También se indicó que el último papa en visitar la Argentina fue Juan Pablo II, en 1982 y 1987, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. En ese contexto, las medidas de seguridad aérea y la organización de los actos en Buenos Aires, Córdoba y Luján quedan atadas al cronograma oficial que el Vaticano y la Iglesia argentina terminen de confirmar en los próximos días.