El periodista y médico intervino durante un vuelo a Roma y asistió a una mujer con un cuadro cardíaco grave. La paciente fue derivada luego a un hospital.

El periodista y médico Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca en pleno vuelo rumbo a Roma y logró estabilizarla hasta que recibió atención especializada. Según relató el propio Castro, la mujer presentaba un bloqueo cardíaco severo y una presión arterial de 60/30.

El conductor de “Vamos Rivadavia”, por Radio Rivadavia AM 630, viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV en el avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. En ese contexto, el episodio ocurrió a bordo y obligó a una intervención inmediata para evitar una descompensación mayor.

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, relató Castro. La referencia da cuenta de la gravedad del cuadro y de la necesidad de una respuesta médica en el mismo avión, antes de la llegada de asistencia externa.

Asistencia y traslado El periodista explicó que la pasajera fue estabilizada “lo necesario” para esperar a la ambulancia, junto con una médica y paramédicos que la retiraron de inmediato del lugar. “Estaba con 60/30 de presión”, señaló el conductor de Radio Rivadavia. La derivación posterior a un hospital completó la atención de la emergencia.

La intervención permitió sostener a la paciente hasta el arribo de personal especializado, en un episodio que volvió a mostrar la formación médica de Castro además de su trayectoria periodística. El caso no alteró el itinerario informado del viaje, que tenía como destino final Roma y como objetivo la cobertura de la gira papal por la región.