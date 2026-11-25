El papa León XIV nombró al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, coordinador del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, una estructura de alcance mundial orientada a fortalecer y articular la tarea de la Iglesia Católica con las personas privadas de su libertad. El mandato durará cinco años.

La Santa Sede informó la designación este miércoles 25 de noviembre, junto con la publicación del motu proprio, un documento por el cual el Papa dispone una decisión por iniciativa propia. Esa norma reorganizó la estructura de la pastoral penitenciaria y estableció que el nuevo servicio dependerá del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La resolución también dispuso la supresión de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), creada en Roma en 1950. En su reemplazo, el Vaticano organizó una red de colaboración entre las Iglesias particulares, las conferencias episcopales, sus uniones regionales y continentales, y las estructuras jerárquicas orientales.

Alcance institucional

García Cuerva contará con al menos tres consejeros con experiencia en pastoral penitenciaria. Entre las funciones del organismo figuran la formación de sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan en cárceles, el intercambio de experiencias y la elaboración de orientaciones y recursos para esa tarea. El servicio también promoverá la reflexión teológica, espiritual y pastoral, además de impulsar el diálogo y la cooperación entre comunidades. La incorporación a la red será voluntaria y cada miembro podrá designar un representante con experiencia en el ámbito penitenciario.

Antecedentes y vínculo con el Papa

El nombramiento amplía responsabilidades que el arzobispo porteño ya tenía en esa área. El 6 de diciembre de 2025, León XIV lo había designado delegado pontificio ante la comisión internacional que ahora será reemplazada. García Cuerva también integra el Dicasterio para los Obispos desde julio de 2021, organismo del que el entonces cardenal Robert Prevost fue prefecto desde enero de 2023 hasta su elección como pontífice en mayo de 2025.

Trayectoria y proyección

El arzobispo argentino tuvo un papel central en la organización de la visita de León XIV a la Argentina, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre. Como titular de la arquidiócesis porteña, participó en los preparativos de las actividades en la Ciudad de Buenos Aires y en la coordinación con las autoridades. Uno de los momentos centrales de ese viaje apostólico fue la visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, donde García Cuerva acompañó al Papa. Allí, el pontífice afirmó ante los internos: “Una nueva vida es posible”.

El documento que creó el nuevo servicio lleva por título In carcere eram, et venistis ad me, frase del Evangelio de Mateo que significa “Estuve en la cárcel y vinieron a verme”. La referencia plantea el acompañamiento de las personas privadas de su libertad como una prioridad de la tarea pastoral. Nacido el 12 de abril de 1968 en Río Gallegos, García Cuerva acumula casi tres décadas de experiencia en pastoral penitenciaria. Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1997, trabajó como capellán en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires y representó a América Latina y el Caribe ante la comisión internacional dedicada a esa tarea.

Su trayectoria incluye también actividades en barrios populares del conurbano bonaerense y responsabilidades en Cáritas. En noviembre de 2017, Francisco lo nombró obispo auxiliar de Lomas de Zamora; en enero de 2019 lo designó al frente de la diócesis de Río Gallegos; y en mayo de 2023 lo trasladó a Buenos Aires para suceder al cardenal Mario Aurelio Poli como arzobispo metropolitano. Con la nueva designación, asumirá la coordinación de un servicio de alcance universal que buscará fortalecer la presencia de la Iglesia en los establecimientos penitenciarios y promover la defensa de la dignidad humana en contextos de detención.

Otro nombramiento argentino en la Curia

El boletín de la Santa Sede también anunció el nombramiento de monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado, uno de los organismos centrales de la Curia Romana. Hasta ahora se desempeñaba como consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales de esa dependencia. Nació el 24 de enero de 1974 en Paraná, Entre Ríos, recibió la ordenación sacerdotal el 24 de abril de 1999 y cuenta con una licenciatura en Teología Dogmática.

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1° de julio de 2011 y cumplió funciones en las nunciaturas apostólicas de Liberia, El Salvador y Filipinas. Luego se incorporó a la Secretaría de Estado, donde también ejerció como director administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica, la institución que forma a los diplomáticos del Vaticano. Viola Casalongüe sucederá al monseñor venezolano Javier Domingo Fernández González, designado por León XIV como nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona. Como jefe de Protocolo, tendrá a su cargo la coordinación de las audiencias del Papa con autoridades extranjeras y las tareas vinculadas con la acreditación diplomática ante la Santa Sede.