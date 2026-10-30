El Gobierno nacional aplazó por un mes la actualización de los impuestos a los combustibles. La medida rige desde el 1° de diciembre y alcanza a nafta y gasoil.

El Gobierno nacional decidió postergar por otro mes la aplicación de los aumentos pendientes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. De este modo, las subas que estaban previstas para el 1° de noviembre comenzarán a regir recién el 1° de diciembre de 2026.

La decisión quedó establecida en el Decreto 1305/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El texto modifica el esquema dispuesto por el Decreto 617/25 y extiende hasta el 30 de noviembre el período en el que se mantienen los montos actuales de los tributos.

La postergación alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Según el propio decreto, los incrementos pendientes corresponden a actualizaciones de los años 2024 y 2025, además de las del primer y segundo trimestre de 2026, que todavía no fueron aplicadas en su totalidad.

Marco legal De acuerdo con la Ley 23.966, los montos fijos de estos impuestos deben actualizarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, es decir, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La ARCA tiene a su cargo el cálculo de los valores en enero, abril, julio y octubre.

Alcance regional El decreto también incluye el monto diferencial del impuesto al gasoil destinado al consumo en la Patagonia. El beneficio alcanza a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.

Entre los fundamentos de la decisión, el Poder Ejecutivo señaló que busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. La nueva postergación se suma a una serie de decretos mediante los cuales el Gobierno fue aplazando la aplicación de estos aumentos durante 2025 y 2026. El próximo cambio de esquema quedó fijado para el 1° de diciembre.