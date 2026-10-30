La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llega al último día hábil de octubre de 2026 sin una nueva ronda de pagos organizada por terminación de DNI para el viernes 30. Eso alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, que ya habían completado sus cronogramas. En cambio, permanecen abiertos algunos períodos de cobro que no dependen de una nueva convocatoria diaria. La diferencia es relevante porque define quién puede ir al banco y quién debe esperar a una fecha ya asignada o verificar su liquidación.

Pagos que siguen vigentes Durante esa jornada continúan habilitadas las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas y la Asignación por Maternidad. En esos casos, el alcance comprende todas las terminaciones de DNI. Según el esquema difundido por ANSES, no se trata de un depósito programado exclusivamente para el 30 de octubre, sino de prestaciones cuyo período de acreditación comenzó durante el mes y se extiende hasta noviembre. Por eso, cada titular debe revisar su liquidación para confirmar si el dinero ya fue acreditado en la cuenta.

Jubilaciones y pensiones Para jubilados y pensionados no hay una fecha específica el viernes 30. El cronograma de quienes perciben haberes superiores al mínimo concluyó el jueves 29, con los documentos terminados en 8 y 9. En la última semana, el esquema había contemplado a los DNI finalizados en 2 y 3 el lunes 26, en 4 y 5 el martes 27, en 6 y 7 el miércoles 28 y en 8 y 9 el jueves 29. Los pagos de jubilados y pensionados con haberes de hasta un mínimo habían terminado antes. En consecuencia, el viernes 30 no se suma una terminación adicional al calendario previsional.

AUH, embarazo y desempleo Los titulares de la AUH tampoco cuentan con una nueva fecha para el viernes 30, porque el calendario ya había finalizado con los beneficiarios cuyo DNI termina en 9. La Asignación por Embarazo también completó su cronograma antes del último viernes del mes. ANSES aclara que la fecha publicada señala el día previsto para la acreditación y no obliga a retirar los fondos en esa jornada. En cuanto a la Prestación por Desempleo Plan 1, su calendario terminó antes del viernes 30 y los últimos incorporados fueron los titulares con documentos terminados en 8 y 9.

Verificación individual Si un beneficiario no encuentra la acreditación, deberá revisar los movimientos y la fecha individual informada en los canales oficiales. El dato central para esta jornada es que ANSES no programó una nueva ronda de pagos por terminación de DNI para el 30 de octubre de 2026. Los cronogramas principales de jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo concluyeron en las jornadas previas. Quedan vigentes, en cambio, las prestaciones con período de cobro abierto, que mantienen alcance para todas las terminaciones y pueden seguir consultándose en Mi ANSES.