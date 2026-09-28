El fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión apunta a reconstruir la evolución patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti, a partir de la documentación ya incorporada al expediente. El avance procesal se produjo después de que la defensa entregara respuestas a 20 puntos de consulta formulados en la investigación.

Foco en los bitcoins En el escrito, Pollicita sostuvo que, ante la explicación de la defensa sobre un capital aplicado desde 2014 como ahorro familiar previo, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio “desde el inicio de su vida económica activa”. También pidió determinar cómo crecieron sus bienes desde que alcanzaron la mayoría de edad. Entre los puntos centrales, el fiscal puso la mira en las operaciones con bitcoins y en la justificación de US$ 591.544,61 en efectivo que no había sido declarada previamente, además de parte de los gastos bajo revisión.

Levantamiento de secreto fiscal Una de las medidas solicitadas al juez federal Ariel Lijo es el levantamiento del secreto fiscal. Para Adorni, el período requerido va del 28 de febrero de 1998 al 31 de diciembre de 2011; para Angeletti, desde el 10 de octubre de 2000. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debería remitir declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, regímenes de inscripción, actividades declaradas, información de terceros, eventuales blanqueos, moratorias y operaciones de compra de moneda extranjera. La medida busca verificar si los ingresos y movimientos informados resultan compatibles con el patrimonio investigado.

Verificación de billeteras En relación con las operaciones con bitcoin, Pollicita pidió comprobar si las ocho billeteras mencionadas por la defensa pertenecen efectivamente a Adorni. La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había presentado un sobre cerrado y lacrado con las claves privadas de acceso, con la indicación de que solo se abra por requerimiento judicial expreso. El fiscal convocó al letrado para que concurra con un perito de parte y una computadora portátil, a fin de que el especialista ingrese a las cuentas y deje un mensaje en cada dirección mediante las funciones “Sign” o “Verify Message”. Luego, personal técnico de la Policía Federal Argentina realizaría una verificación criptográfica con una herramienta compatible.

Otros pedidos de información La medida de prueba también incluye un pedido a la ANSES para que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, con aportes, remuneraciones, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista. Además, solicitó datos a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre vehículos que hayan tenido durante ese plazo. A eso se suma la consulta sobre eventuales sociedades, asociaciones o fundaciones en las que hayan intervenido como socios, accionistas, miembros de órganos de administración o fiscalización, o apoderados. El expediente sigue abierto y las próximas respuestas de los organismos requeridos serán claves para definir el alcance patrimonial de la investigación.