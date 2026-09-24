El avance de la investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un elemento central tras el peritaje realizado sobre el teléfono celular de Claudio Barrelier, principal imputado en la causa. La información recuperada por la Justicia aportó datos sobre el contacto previo con la adolescente y sobre una secuencia de hechos que agrava su situación procesal. Según lo informado por el periodista Leo García en C5N, el dispositivo ya estaba bajo intervención judicial por una causa paralela vinculada con la comercialización de licencias de conducir apócrifas.

Contacto previo De acuerdo con esa reconstrucción, Barrelier comenzó a escribirle a Agostina por Instagram en abril, obtuvo una primera respuesta a comienzos de mayo y mantuvo un intercambio constante desde el 8 de ese mes. Ese rastreo fue posible porque el teléfono ya había quedado incorporado a otra investigación, lo que permitió a los peritos acceder a información relevante para la causa principal. En términos procesales, ese hallazgo refuerza la línea de trabajo sobre el vínculo previo entre el imputado y la víctima.

La imagen recuperada Entre los elementos más sensibles detectados por la pericia figura una fotografía guardada en el dispositivo en la que se observa a la víctima atada de pies y manos por detrás de la espalda. Las autoridades determinaron que la imagen fue tomada pocas horas antes de su muerte en la vivienda del barrio Cofico. La reconstrucción oficial sostiene que, antes de someterla, el acusado le habría suministrado una sustancia para adormecerla.

Otros hallazgos El análisis del teléfono también reveló un patrón de búsquedas reiteradas en sitios web con más de 300 registros de contenido explícito de abuso hacia menores. A eso se sumaron fotografías de otras mujeres maniatadas en el mismo domicilio, según la información difundida. Esos elementos no constituyen por sí solos una condena, pero sí integran el cuadro probatorio que la fiscalía y la Justicia deberán valorar en el expediente.

Posibles derivaciones Con esos datos, la investigación no solo apunta a sostener la hipótesis de premeditación en el caso de Agostina Vega, sino que también podría abrir nuevas líneas por delitos de abuso sexual, si así lo dispone la pesquisa. El dato procesal más relevante es que el material surgió de una intervención judicial previa, lo que puede ampliar el alcance de las medidas en trámite. La evolución del expediente dependerá de cómo se incorporen y periten esos registros en las próximas actuaciones.