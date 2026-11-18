La fiscalía de San Miguel de Tucumán presentó el caso contra Darío Pascual Cabrera, de 35 años, y anticipó que solicitará al menos 10 años de prisión efectiva por intento de femicidio agravado. La acusación sostiene que el episodio ocurrió el 28 de marzo de este año, cuando el hombre habría embestido una camioneta contra una vivienda tras una discusión con su pareja. El expediente ya fue elevado a juicio oral.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Cabrera circulaba cerca de las 17.40 en una Toyota Hilux por la avenida América, acompañado por su pareja, de 32 años, y por las hijas de ambos, de 10 y 16 años. En ese trayecto, la mujer le manifestó que quería separarse, lo que derivó en una discusión dentro del vehículo. La fiscalía difundió además un video del momento del hecho.

La secuencia del hecho Al pasar frente a una garita policial, la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda. Siempre de acuerdo con la acusación, el hombre la tomó del cuello y de la ropa para que dejara de gritar. Después giró bruscamente por el pasaje Houssay y aceleró hasta chocar de frente la camioneta contra una casa de una mujer de 81 años. La fiscalía reconstruyó ese tramo como parte central de la imputación por la violencia ejercida contra la mujer.

Después del impacto La agresión, según el Ministerio Público Fiscal, continuó tras la colisión. Cabrera habría intentado ahorcar a su pareja con ambas manos, pero fue frenado por sus hijas, que forcejearon con él hasta que la mujer logró escapar y pedir ayuda. Minutos más tarde, personal del servicio de emergencias 107 trasladó a la víctima al hospital Padilla, donde recibió atención médica. El avance del proceso judicial dependerá ahora del debate oral y de la prueba que se produzca en esa instancia.