Las empleadas domésticas cobrarán en diciembre de 2026 con una suba oficial del 1,6%, que actualiza los salarios mínimos de todas las categorías del personal de casas particulares, tanto con retiro como sin retiro. El ajuste también incide en el cálculo del medio aguinaldo de diciembre, según la categoría y la carga horaria de cada trabajadora.

Salarios por categoría Tras la actualización, los valores mínimos quedan establecidos de la siguiente manera: supervisores, $5.002,21 por hora con retiro y $5.424,50 sin retiro, con sueldos mensuales de $624.013,75 y $688.207,61, respectivamente; personal para tareas específicas, $4.770,72 por hora con retiro y $5.175,33 sin retiro, con básicos mensuales de $584.026,01 y $643.289,43. En el caso de caseros, el valor es de $4.518,27 por hora y $571.280,64 por mes.

Otras categorías Para asistencia y cuidado de personas, el salario mínimo queda en $4.518,27 por hora con retiro y $4.997,36 sin retiro, con remuneraciones mensuales de $571.280,64 y $629.727,77. Para personal para tareas generales, los valores son de $4.237,25 por hora con retiro y $4.518,27 sin retiro, con básicos mensuales de $519.825,60 y $571.280,64. Los montos mensuales corresponden a una jornada completa de 48 horas semanales; cuando la prestación es inferior a 24 horas semanales para un mismo empleador, la liquidación se hace por hora y tiempo trabajado.

Liquidación proporcional En las jornadas de 24 horas semanales o más, el sueldo se calcula de manera proporcional sobre el salario mensual correspondiente a cada categoría. Ese criterio define la liquidación de quienes no cumplen una jornada completa, pero superan el umbral de trabajo parcial. La referencia es relevante para empleadores, liquidadores de haberes y trabajadoras que deban verificar su recibo de sueldo.

Adicionales vigentes Además del salario básico, el régimen prevé un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador, calculado desde septiembre de 2020 y aplicado sobre los salarios mensuales. También rige el adicional por zona desfavorable, equivalente al 31% de los salarios mínimos de la categoría, para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones. Ese porcentaje también se toma en cuenta para calcular el aguinaldo, por lo que influye en el monto que se percibe en diciembre.