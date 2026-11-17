Un joven de 18 años murió en Rosario después de permanecer casi una semana internado por las heridas que, según la investigación, le habría causado su hermano de 21 años durante una discusión familiar. El presunto agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La víctima fue identificada como Marcos Badan.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre en una vivienda de pasaje Santa María al 4100, en barrio Alvear, en la zona sudoeste de la ciudad. De acuerdo con la reconstrucción del caso, en medio de una pelea familiar el joven habría sido atacado con un gancho de carnicería. La agresión derivó en lesiones de extrema gravedad y abrió una investigación penal que luego cambió de calificación.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó a terapia intensiva y permaneció en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. Su muerte se produjo el viernes 13 de noviembre, después de casi una semana de internación. Ese desenlace modificó el encuadre judicial del expediente.

Pericias y primera calificación En un primer momento, la causa quedó caratulada como lesiones graves y estuvo a cargo del fiscal Franco Miatello, quien ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). El martes 10 de noviembre, personal del gabinete criminalístico realizó un relevamiento en la vivienda. Durante ese procedimiento se tomaron fotografías, se recogieron muestras biológicas y se secuestró un gancho de carnicería que sería el elemento utilizado en la agresión.

Cambio de carátula y detención Con la muerte de Marcos Badan, la causa pasó a investigarse provisoriamente como homicidio doloso simple, consumado y en calidad de autor. Tras ese cambio, efectivos de la PDI localizaron y detuvieron al sospechoso, identificado como Fabricio Ismael Badan, de 21 años, en la misma vivienda donde ocurrió el ataque. Luego fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del fiscal Franco Miatello, integrante de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

La causa continúa en trámite bajo esa nueva calificación, mientras la fiscalía sostiene las medidas de prueba reunidas en la escena y en el hospital. El expediente quedó en manos de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, que deberá definir los pasos procesales siguientes en función de las pericias y de la prueba incorporada.