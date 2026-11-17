Esta decisión permitirá concentrar los trabajos en los sectores más bajos del camino de acceso al proyecto, donde las condiciones cambian con la llegada del deshielo. Candadito es el campamento logístico del proyecto y cumple una función de apoyo y relevo para el personal y los equipos. Está ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar, a 54 km de Villa Calingasta y a 79 km de Barreal. Sus instalaciones se encuentran en buenas condiciones, cuentan con abastecimiento asegurado de agua, alimentos y combustible, y el camino de acceso permanece operativo. Como parte de esta reorganización, los 36 trabajadores que actualmente se encuentran en Candadito serán trasladados a Calingasta, desde donde continuarán desarrollando sus tareas durante las próximas semanas.

El traslado se realizará de manera planificada, en vehículos livianos y durante el día, con salida en las primeras horas de la mañana. El recorrido estará coordinado por la supervisión de Caminos y el equipo de Seguridad, que mantendrán comunicación permanente durante todo el trayecto. Con esta reprogramación, Los Azules busca mantener su cronograma de trabajo y continuar avanzando hacia la etapa de construcción. Durante las próximas semanas, las tareas se concentrarán en la intervención de la alcantarilla del km 0 sobre el río Calingasta y el refuerzo de los puntos críticos del camino de acceso entre Barrialito y el km 0.

En paralelo, avanzará la ingeniería del puente del bypass, con el objetivo de iniciar la prefabricación de sus vigas principales en la comunidad y generar oportunidades de trabajo para los vecinos. Además, se reforzarán las obras de gestión hídrica en el predio de Calingasta. Para Los Azules, la seguridad de las personas es la prioridad. Planificar cada etapa y trabajar de manera coordinada es parte de nuestra forma de desarrollar el proyecto.