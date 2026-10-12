El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y del director de la entidad, Juan Curutchet, en una denuncia vinculada con operaciones con derivados sobre el oro realizadas durante 2025.

La presentación sostiene que esas operaciones deben ser investigadas para determinar si hubo irregularidades y eventuales responsabilidades penales de los funcionarios señalados. Entre las figuras mencionadas por el denunciante figuran la defraudación en perjuicio de la administración pública, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó la posibilidad de una asociación ilícita, aunque esa hipótesis deberá ser evaluada por la Justicia.

Intervención judicial

Dalbón indicó que el juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano deben avanzar en el análisis de las operaciones y de la documentación vinculada con el caso. Según su planteo, la investigación deberá establecer qué delitos pudieron haberse cometido y cuál fue la participación de cada uno de los señalados. En declaraciones televisivas, el abogado también cuestionó el manejo de la información sobre esas operaciones y sostuvo que habría existido obstrucción a la Justicia, una afirmación que integra su acusación y no una conclusión judicial.

Los números citados

Uno de los argumentos centrales de la presentación se apoya en los resultados contables de las operaciones con derivados sobre el oro. Según los datos citados por el abogado, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de $1.400.793 millones, equivalente a unos 960,2 millones de dólares, por opciones, además de $68.362 millones, unos 62,8 millones de dólares, correspondientes a primas de opciones. El escrito también menciona una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización en la tenencia de oro durante ese ejercicio. Además, señala que el BCRA concertó operaciones con derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

Medidas solicitadas

Además de las detenciones, Dalbón pidió restricciones para los funcionarios señalados. Entre ellas incluyó la prohibición de salir del país, el acceso a determinadas áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde pudiera existir documentación relevante, y la limitación de comunicaciones con funcionarios, auditores o testigos vinculados con la causa. Por el momento, esos pedidos no constituyen una orden judicial ni una declaración de culpabilidad, sino una solicitud que deberá ser resuelta por las autoridades competentes.

Antecedente de la denuncia

El caso también se vincula con cuestionamientos formulados por la diputada Marcela Pagano, quien el 10 de agosto denunció penalmente a Caputo y Bausili por el manejo de fondos públicos relacionados con las operaciones del Banco Central. En una publicación en la red social X, Pagano sostuvo que casi $4 billones habían quedado sin un destino públicamente trazable y cuestionó las explicaciones ofrecidas por las autoridades de la entidad.

Las denuncias abrieron un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la gestión de los activos del BCRA. La investigación judicial deberá determinar el alcance de las operaciones, su impacto económico y si existieron conductas que puedan encuadrar en delitos.