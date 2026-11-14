Estados Unidos normalizó las operaciones aéreas tras una falla en telecomunicaciones que frenó despegues por más de cuatro horas. Desde Ezeiza, los servicios hacia ese país podrán salir con demoras.

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la prohibición nacional de vuelos en tierra que había paralizado durante más de cuatro horas las operaciones aéreas en Estados Unidos. La medida extraordinaria provocó miles de retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos del país. Con la decisión, los servicios que debían partir desde Ezeiza hacia ese destino podrán operar, aunque con demoras en algunos casos.

La restricción fue dispuesta después de una interrupción en las telecomunicaciones que afectó sistemas críticos para la gestión del tráfico aéreo. Según fuentes de la industria aeronáutica, el incidente se originó por una falla en los enrutadores de red, lo que generó problemas de comunicación a escala nacional. Esa situación obligó a las autoridades a suspender temporalmente las salidas por razones de seguridad.

Tras la normalización gradual de los sistemas, la FAA autorizó la reanudación de las operaciones domésticas. La medida puso fin a horas de incertidumbre para aerolíneas, pasajeros y autoridades aeroportuarias. El impacto alcanzó a la red aérea estadounidense en un momento de alta dependencia de los sistemas de control y coordinación de vuelos.

Versión oficial Durante una comparecencia en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que la situación evolucionaba favorablemente y que las operaciones comenzaban a recuperarse. El funcionario descartó cualquier hipótesis vinculada a ataques informáticos. “No hubo ningún ciberataque”, dijo Mullin, y agregó: “El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro”.

El efecto sobre los viajeros fue inmediato. De acuerdo con un análisis de la firma especializada Cirium, cerca de 1,5 millones de personas quedaron afectadas por cancelaciones, reprogramaciones y demoras. Mientras los vuelos que ya estaban en el aire recibieron autorización para completar sus trayectos y aterrizar, las aeronaves en tierra permanecieron inmovilizadas durante horas. Eso generó saturación en terminales de todo el país.

Las autoridades también descartaron que la interrupción estuviera relacionada con la reciente caída de servicios informáticos que había afectado a Microsoft durante la semana. Según fuentes policiales citadas por CNN, las evaluaciones preliminares apuntan a una falla técnica en la infraestructura de telecomunicaciones y no encontraron indicios de una acción maliciosa o de un ataque cibernético. La reanudación de los vuelos habilitó la normalización gradual de la red aérea, aunque se prevén demoras durante varias horas por el efecto acumulado de las cancelaciones.