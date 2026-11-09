ANSES actualizó los ingresos compatibles con las pensiones no contributivas por discapacidad. En noviembre de 2026, el límite quedó fijado en dos salarios mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los ingresos compatibles con las Pensiones No Contributivas y fijó para noviembre de 2026 un tope de $797.600 para conservar la pensión por discapacidad. El cálculo tomó como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,9%, y aplicó un ajuste del 1,93% con dos decimales exactos.

La actualización alcanza a la jubilación mínima, las prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas. En este caso, el nuevo umbral surge del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que quedó en $398.800, por lo que el límite para sostener el beneficio equivale a dos salarios mínimos.

Compatibilidad laboral La normativa citada en el texto remite a la Ley 27.793, que establece condiciones para la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y contempla la posibilidad de compatibilizar el beneficio con una actividad laboral. Según ese criterio, una persona que cobra esta pensión puede incorporarse al empleo formal sin perderla de manera automática. Sin embargo, sus ingresos netos mensuales por trabajo no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos.

En noviembre de 2026, ese límite asciende a $797.600, mientras que en octubre era de $782.400. La diferencia mensual es de $15.200. Si el beneficiario supera el monto establecido, se aplican las disposiciones de suspensión previstas por la normativa.

Supuestos de suspensión La Ley 27.793 también prevé otros casos en los que puede interrumpirse la prestación. Entre ellos figuran superar el límite de ingresos laborales, percibir otra prestación incompatible —como una jubilación, un retiro permanente u otra pensión contributiva o no contributiva—, o registrar ingresos propios iguales o superiores al equivalente de dos salarios mínimos por conceptos distintos del trabajo.

La continuidad del beneficio también depende de que la persona siga cumpliendo los requisitos socioeconómicos y patrimoniales exigidos por los organismos competentes. El parámetro vigente para el mes informado funciona como referencia para el control administrativo de ANSES y define el margen de ingresos que no compromete la prestación. La variable a seguir es la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, porque de ese valor depende el umbral aplicable en los próximos meses.