La ceremonia se realizó en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Antes, el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole.

El papa León XIV celebra su primera misa en la Argentina ante una multitud que se estimó cercana a los dos millones de fieles en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia concentra el tramo central de su visita al país y reunió a peregrinos llegados desde distintos puntos del territorio nacional.

La magnitud de la convocatoria ubicó el acto entre los de mayor asistencia de la agenda papal en el país, según la estimación difundida en el texto original.

Visita previa

Antes de la celebración religiosa, León XIV estuvo en el Cottolengo Don Orione, en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense.

Allí compartió un encuentro con los residentes de la institución y sostuvo que «este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social». La escala en esa entidad marcó un mensaje vinculado con la inclusión y precedió su traslado al punto de la misa.

Traslado y recorrido

Luego, el Papa se dirigió hacia el lugar de la celebración y recorrió la avenida del Libertador a bordo del papamóvil.

Durante el trayecto saludó a los fieles que se apostaron a lo largo de la avenida para verlo de cerca. Ese desplazamiento formó parte del operativo de la visita y permitió el contacto directo con quienes aguardaban su paso en la traza porteña.



