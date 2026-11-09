Durante la histórica misa, el Papa advirtió sobre problemáticas como la precariedad laboral, la violencia doméstica, las adicciones y las separaciones familiares. “Dios está en medio nuestro, no podemos temer”, expresó.

Ante una multitud estimada en dos millones de fieles, el papa León XIV brindó un contundente mensaje durante la histórica misa celebrada en Palermo, donde puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias y llamó a mantener la esperanza frente a las distintas crisis sociales.

En su homilía, el Sumo Pontífice hizo referencia a los problemas que afectan la vida familiar y mencionó la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica y las separaciones dolorosas.

También expresó su preocupación por las adicciones, a las que señaló como una problemática que “destruye el futuro de los jóvenes y deteriora las relaciones familiares”.

Sin embargo, frente a este escenario, León XIV transmitió un mensaje de fe y esperanza: “En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer”.

La ceremonia tuvo además una importante presencia política e institucional. El presidente Javier Milei asistió acompañado por los principales funcionarios de su gabinete, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y otras autoridades nacionales.

La celebración se convirtió en un acontecimiento histórico, marcado por una multitudinaria convocatoria y un mensaje papal centrado en la familia, los desafíos sociales y la esperanza.