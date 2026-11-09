Soledad Pastorutti ofreció un show folclórico ante los fieles reunidos en el Monumento a los Españoles. La presentación ocurrió antes de la primera misa oficial de León XIV en la Argentina.

Minutos antes de que el papa León XIV brinde su primera misa oficial en la Argentina, Soledad Pastorutti encabezó un espectáculo musical frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. La presentación acompañó la espera de la multitud reunida para escuchar al pontífice. En ese marco, la cantante combinó repertorio folclórico con una convocatoria de tono religioso y popular.

Repertorio y puesta

Acompañada por su hermana Natalia y sus músicos, Pastorutti preparó un repertorio especial con ritmos folclóricos. Desde el escenario, la artista dijo: “Te voy a hacer dos mitades de chacareras, todo para vos. ¡Vamos a poner energía!”. La frase fue parte de una arenga dirigida a los presentes, en la previa de la ceremonia religiosa.

Identidad visual

Durante la presentación, la cantante de Arequito utilizó un poncho con los colores celeste y blanco y el sol de la bandera argentina. El vestuario reforzó el carácter simbólico de la intervención artística en un acto vinculado a la celebración religiosa y a la presencia de fieles en el espacio público.

Asistencia y clima

Según la escena descripta, miles de fieles colmaron las calles de la Ciudad de Buenos Aires y acompañaron el espectáculo con banderas vaticanas amarillas y blancas, además de banderas argentinas. La combinación de música, símbolos nacionales y religiosos configuró el clima previo a la misa de León XIV. El acto se desarrolló en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, punto de concentración de la convocatoria.

Previa de la ceremonia

La presentación de Pastorutti funcionó como antesala artística de la primera misa oficial del pontífice en el país. El dato relevante para la cobertura es que la actividad se produjo en el momento inmediatamente anterior al inicio de la ceremonia. La continuidad informativa queda marcada por el desarrollo de la misa y por la respuesta de los asistentes durante el acto religioso.