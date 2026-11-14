La pensión no contributiva por invalidez puede quedar suspendida o darse de baja por falta de documentación, inasistencias reiteradas a auditorías o incumplimiento de las condiciones exigidas para su cobro. En esos casos, el titular puede iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el beneficio, según el régimen vigente.

El Decreto 432/97, modificado por el Decreto 843/2024, distingue entre suspensión del pago y caducidad definitiva de la prestación. Entre las causales de suspensión figuran no cumplir con las obligaciones requeridas por la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), no presentar la documentación solicitada, faltar reiteradamente a las citaciones del organismo, cobrar la pensión de manera indebida y estar detenido en un establecimiento penitenciario o a disposición de la Justicia. La caducidad, en tanto, puede producirse por fallecimiento del titular, renuncia, abandono del país, falta de cobro de tres mensualidades consecutivas sin justificación, desaparición de las condiciones que originaron el beneficio, incompatibilidad con otras prestaciones o una condena a prisión superior a tres años.

Trabajo formal y auditorías El decreto también establece que el trabajo registrado y la inscripción en el régimen general o simplificado pueden afectar el acceso a la pensión no contributiva por invalidez. La norma señala que no tener vínculo laboral formal ni estar inscripto en esos regímenes es uno de los requisitos para conservarla, aunque el Monotributo Social está exceptuado. A la vez, la Andis puede convocar a auditorías médicas y socioeconómicas para verificar que continúan vigentes las condiciones que dieron origen al beneficio. En ese marco, los titulares deben asistir a las citaciones y presentar la documentación que se les requiera.

Trámite de rehabilitación Quienes tengan la pensión suspendida o dada de baja pueden pedir su rehabilitación si acreditan que siguen cumpliendo los requisitos. Para iniciar el trámite, deben obtener el Certificado Médico Oficial (CMO) digital en un hospital o centro de salud público. Luego, deben ingresar a Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social, seleccionar «Solicitud de prestaciones» y seguir los pasos para pedir la rehabilitación de la pensión. También deben presentar el DNI y la documentación médica que respalde la continuidad de las condiciones de salud que justificaron el beneficio.

Pago y retroactivos Si la Andis aprueba el pedido, el pago se retoma desde el primer día del mes siguiente al de la rehabilitación. Sin embargo, el Decreto 432/97 establece que no pueden reclamarse los meses no cobrados durante el período de suspensión o caducidad. De ese modo, el punto central para el beneficiario es sostener la acreditación médica y administrativa exigida por el organismo para evitar la interrupción del cobro.