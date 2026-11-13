Una detonación en Remedios de Escalada provocó un incendio y daños en comercios. Cinco personas sufrieron quemaduras graves y fueron derivadas a hospitales de la zona.

Una explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó este viernes 20 heridos, cinco de ellos con quemaduras de gravedad, y obligó a evacuar comercios y establecimientos cercanos. El episodio ocurrió en una zona comercial y generó daños materiales en locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la detonación se produjo alrededor de las 9:44 en la intersección de Beltrán y Del Valle Iberlucea. La hipótesis inicial indica que una máquina utilizada durante trabajos vinculados a Metrogas habría perforado una cañería de distribución, lo que provocó el escape de gas y el estallido posterior. La secuencia quedó bajo investigación para determinar cómo se produjo la rotura y si hubo responsabilidades en la obra.

Asistencia médica y operativo

Los cinco pacientes con lesiones más delicadas fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos Evita. El resto recibió atención en el Hospital Vecinal Dr. Arturo Melo y en la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero. La emergencia obligó a interrumpir la circulación y a montar un operativo de seguridad y asistencia en el área afectada.

Intervención oficial

Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, señaló que el municipio recibió primero una alerta por una pérdida de gas que derivó en la explosión. Según indicó, en el lugar trabajaban operarios de Metrogas junto con personal de una firma tercerizada identificada como Exgadet. El funcionario también confirmó la participación de cuarteles de bomberos de Lanús Oeste, Lanús, Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía.

Daños y evacuaciones

La onda expansiva y el incendio alcanzaron distintos locales comerciales y generaron escenas de evacuación preventiva en la zona. Según los testimonios recogidos en el lugar, también fueron desalojados un geriátrico, una escuela y otros establecimientos cercanos por el riesgo de nuevas fugas. Walter, propietario de un negocio a media cuadra, dijo que un almacén de la esquina quedó destruido y que un edificio frente al lugar sufrió consecuencias por la explosión.

La investigación quedó en manos de la UFI N°6 descentralizada, que deberá establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y si existieron responsabilidades en los trabajos que se desarrollaban en la vía pública. Mientras tanto, Defensa Civil mantuvo un perímetro de seguridad que impidió acercarse a menos de 100 metros del epicentro y aguardaba la intervención de Metrogas para completar los cortes necesarios en la red.