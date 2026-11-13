El Gobierno reactivó en el Senado el proyecto para suspender las PASO y procura obtener dictamen la próxima semana para llevarlo al recinto siete días después. La iniciativa depende de una mayoría absoluta de 37 senadores, según el artículo 77 de la Constitución, y en la Casa Rosada admiten que todavía faltan votos de aliados clave. La negociación quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en conversaciones con el PRO y la UCR.

La bancada de La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita sumar apoyos de los 10 radicales y los 3 del PRO, además de legisladores de bloques provinciales que en Balcarce 50 consideran alineados. En ese esquema, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el fueguino Agustín Coto, fue convocada para este próximo martes con el objetivo de firmar el dictamen. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, sostuvo el jueves que “en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”.

Resistencias en aliados Pese a ese cronograma, en el radicalismo y en el PRO sostienen que aún no hay definiciones. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, señalaron a TN cerca de la conducción del bloque radical, una postura que, según la nota, se repite entre las filas amarillas. En el bloque oficialista en el Senado remarcan que las conversaciones dependen de la Casa Rosada y de Santilli, mientras que desde el entorno del expresidente Mauricio Macri pidieron “esperar a la reunión” antes de anticipar una definición.

La Casa Rosada también prevé reunir la próxima semana, con fecha a definir, a la mesa integrada por Cristian Ritondo y Fernando De Andreis por el PRO, junto con Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza. En el oficialismo sostienen que buscan destrabar los puntos de conflicto para asegurar la media sanción, mientras que en el PRO plantean que el Gobierno evalúa modificaciones para facilitar la aprobación. Entre sus objeciones iniciales, el bloque amarillo y sectores de la UCR impulsaban una alternativa que no eliminara las primarias, sino que las reemplazara por un mecanismo optativo, opción que no convence a la Casa Rosada.

Gobernadores y listas La negociación paralela con la UCR involucra a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). Según la nota, esos mandatarios reclaman que se respeten sus territorios y su representación en el Congreso al ordenar la estrategia electoral del próximo año. Desde una de las provincias involucradas reconocieron que están “en plena negociación” y que los acuerdos electorales siguen siendo el factor decisivo.

En ese marco, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incluir listas colectoras, una herramienta para que mandatarios sin candidato provincial se enganchen a la boleta de Javier Milei con postulantes propios para las categorías legislativas. Una fuente legislativa advirtió que, si esa alternativa se aplicara para senadores, “se va a caer”, porque la Constitución establece dos bancas para el partido mayoritario y una para la minoría. Si el acuerdo no se cierra en las próximas dos semanas, la discusión quedaría postergada para diciembre, con el riesgo de que la reforma no se sancione antes del inicio de 2027, algo que la Cámara Nacional Electoral observa con reparos.