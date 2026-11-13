El gremio realiza una protesta en áreas operativas y administrativas. Reclama tres años sin paritarias y cuestiona el uso de recursos de la ANAC.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su sector de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lleva adelante este viernes una jornada de protesta en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque.

La medida comenzó a las 6 y fue definida por el sindicato como un “paro a la japonesa”, una modalidad que implica cumplir de manera estricta los reglamentos y protocolos sin abandonar las tareas habituales. La acción se concentra en las áreas de control terrestre y se complementa con una retención de tareas en sectores administrativos.

El reclamo central apunta al congelamiento de parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias sectoriales desde hace tres años y el desfinanciamiento de las áreas operativas del organismo. Según explicó a Noticias Argentinas el coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Beleli, la protesta busca visibilizar la situación interna del organismo “priorizando siempre la seguridad operacional”.

Impacto operativo

El sindicato señaló que el personal de control terrestre mantendrá la prestación laboral bajo los procedimientos vigentes, mientras que el área administrativa sostendrá una retención de tareas. Esa modalidad puede generar demoras en controles y trámites operativos, aunque la organización sindical sostuvo que no abandona la actividad ni interrumpe la seguridad de las operaciones.

Plan de lucha

ATE-ANAC enmarcó la protesta en un plan de acción escalonado que anunció días atrás y que se da en un contexto de récords de pasajeros en el movimiento aerocomercial. El gremio informó que la segunda etapa se desarrollará desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, con una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios en todos los aeropuertos del país.

Además, el sindicato anticipó presentaciones institucionales ante organismos y entidades vinculadas a la actividad aeronáutica, entre ellas la OACI, la IATA y la FAA, junto con otras organizaciones y empresas del sector en Argentina. En esas comunicaciones denunciará la falta de financiamiento y lo que considera incumplimientos de recomendaciones internacionales sobre salarios y dotación de personal.

Reclamo por recursos

ATE-ANAC sostuvo que la ANAC registra una recaudación superior a los 220.000 millones de pesos y pidió que esos fondos se orienten al financiamiento de las operaciones y a mejoras salariales para los trabajadores. El gremio también atribuyó la situación a un trato discriminatorio por parte de distintas áreas del Gobierno nacional. Como cierre de su comunicado, citó declaraciones del papa León XIV sobre el mundo del trabajo y el papel de los sindicatos como “instituciones indispensables” para promover la justicia colectiva y defender los salarios.