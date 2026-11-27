Este viernes 27 de noviembre vence el plazo para inscribirse a las Becas Progresar Trabajo 2026, una de las líneas del programa que impulsa el Ministerio de Capital Humano para fomentar la capacitación en oficios y mejorar las posibilidades de inserción laboral. El beneficio contempla un pago mensual de $35.000 para quienes cumplan con las condiciones establecidas. La propuesta está dirigida a personas que realicen cursos de formación profesional o trayectos formativos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Requisitos de acceso Para solicitar la asistencia económica, los interesados deben cumplir con requisitos vinculados con la edad, la situación laboral, los ingresos y la formación educativa. En términos generales, pueden anotarse las personas de entre 18 y 24 años. El límite se extiende hasta los 35 años para quienes no tengan un empleo formal registrado y para las personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años. También pueden acceder sin límite máximo de edad integrantes de comunidades indígenas y pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiados y personas afrodescendientes o afroargentinas, siempre que acrediten la documentación correspondiente.

Condiciones económicas y académicas Otro requisito es que los ingresos individuales del solicitante no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En esta línea del programa se consideran los ingresos propios del postulante y no los de todo su grupo familiar. Además, es obligatorio estar inscripto en un curso de formación profesional validado por el INET y cumplir con las condiciones de asistencia y regularidad establecidas por la institución. El pago se entrega durante el período de formación y está sujeto al cumplimiento de esas condiciones académicas.

Monto y liquidación El monto establecido para las Becas Progresar Trabajo es de $35.000 mensuales. Sin embargo, los beneficiarios no reciben inicialmente la totalidad del importe: se liquida el 80% de cada cuota, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la finalización del curso y se cumplan las condiciones correspondientes. Según la información difundida sobre el programa, ese esquema busca acompañar económicamente a quienes realizan capacitaciones laborales e incentivar la finalización de los trayectos formativos.

Inscripción online El trámite debe realizarse de manera virtual y es indispensable contar con una cuenta activa en Mi Argentina. Los interesados deben ingresar al sitio oficial de Becas Progresar, seleccionar la opción correspondiente a Progresar Trabajo, iniciar sesión con el CUIL y la contraseña de Mi Argentina, completar el formulario con los datos personales, académicos y socioeconómicos solicitados y verificar que la información del curso de formación profesional sea correcta. Luego deben informar un CBU o CVU de una cuenta bancaria o billetera virtual cuya titularidad corresponda al solicitante y enviar la solicitud para que la postulación quede registrada.