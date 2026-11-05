El titular del sindicato de motociclistas y mensajeros dijo que crece el uso de plataformas para completar ingresos. Un informe de CIPPEC indicó que el 65% de los conductores de DiDi combina esa tarea con otro trabajo.

El secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, Gonzalo Ottaviano, advirtió este martes que el sistema de reparto y conducción por aplicaciones “está a punto de colapsar” por el aumento de personas que recurren a esa actividad para llegar a fin de mes. La observación apunta a un mercado de trabajo atravesado por el pluriempleo y por la pérdida de ingresos en empleos formales e informales. En ese marco, el dirigente sostuvo que la demanda de turnos en plataformas crece a medida que se deteriora la capacidad de absorción del mercado laboral.

Presión sobre las plataformas

En diálogo con El Destape, Ottaviano afirmó: “Está a punto de colapsar. Hay un montón de gente que lo usa de actividad principal; a eso, un montón de gente que no llega a fin de mes y tiene un trabajo fijo y lo hace de a ratos para sumar porque no llega”. También vinculó ese crecimiento con el cierre de industrias y comercios, al señalar que “llega un momento que no se absorbe más la falta de empleo”. La advertencia describe un fenómeno de expansión de la oferta de trabajo en aplicaciones, pero también una caída en la calidad de los ingresos que obtienen quienes las usan.

Ingresos insuficientes

El dirigente sindical sostuvo que muchas personas usan estas plataformas para compensar salarios bajos en sus empleos estables. En ese punto, relató que hay trabajadores que se trasladan desde la provincia y que, en cuatro horas, realizan cinco pedidos y ganan “$10 mil”. También señaló que, en el caso de Didi Moto, la actividad perdió volumen y que algunos la mantienen como ocupación principal. “Lo veo muy difícil, cada vez está peor, hay menos trabajo, la plata alcanza menos y las cosas siguen subiendo”, expresó.

Datos de CIPPEC

Las declaraciones de Ottaviano coinciden con un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que indicó que el 65% de los conductores de DiDi encuestados combina esa actividad con otras ocupaciones. Según ese relevamiento, para más de la mitad de los consultados conducir en esas aplicaciones representa al menos el 50% de sus ingresos totales, mientras que alrededor del 30% depende exclusivamente de esa tarea. El estudio también señaló que el 40% de los motociclistas y el 34% de los conductores de autos encontraron en la plataforma una alternativa al desempleo.

El cuadro que describen el sindicato y el informe de CIPPEC deja como variable central la evolución del empleo y del ingreso disponible, dos factores que condicionan la expansión de las plataformas de reparto. En lo inmediato, el dato a seguir es si la caída de trabajo en otros sectores continúa empujando a más personas hacia estas aplicaciones, aun cuando sus ingresos resulten insuficientes para sostenerse con esa sola actividad.