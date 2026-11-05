La Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta para preparar la visita del papa León XIV . El texto fue fechado el 5 de agosto de 2026 y firmado por sus máximas autoridades.

La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves una carta para convocar a los fieles argentinos a participar de las actividades vinculadas a la visita del papa León XIV, que estará en el país desde el domingo hasta el próximo miércoles. El llamado se enmarca en la gira apostólica que también incluye Uruguay y Perú. La Iglesia pidió a las comunidades católicas prepararse para recibir al pontífice y sumarse al programa previsto.

“¡El Pastor viene a encontrarse con su pueblo!”, comienza el texto, fechado el 5 de agosto de 2026. La carta fue firmada por el monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general. El documento atribuye a la visita un carácter pastoral y de confirmación en la fe.

Convocatoria e संदेश institucional El Episcopado sostuvo que el “Sucesor de Pedro” viene a “confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y alentarnos en la misión de anunciar el Evangelio”. También expresó: “Damos gracias a Dios por este acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria”. En otro tramo, afirmó que “estamos todos convocados a vivir este encuentro del Pastor con todo el pueblo argentino” y que cada diócesis, parroquia, comunidad, familia y persona está invitada a vivir este tiempo “como una auténtica experiencia de gracia”.

Alcance limitado de la agenda La Conferencia Episcopal aclaró que “serán pocos días y por lo tanto son pocos los lugares de nuestra geografía en los cuales estará físicamente presente el Santo Padre”. Aun así, sostuvo que el Papa “encontrará la hospitalidad de todos” y que “es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro”. El planteo busca extender el alcance simbólico de la visita más allá de las ciudades incluidas en la agenda presencial.

Mensaje pastoral y próximos pasos En el tramo final, el Episcopado expresó su deseo de que la estadía de León XIV “fortalezca nuestro caminar en comunión” y anime a una Iglesia “cada vez más cercana, servidora y comprometida con la realidad que nos toca”. También invitó a las comunidades a prepararse “desde ahora” para recuperar “la alegría de caminar juntos” y llevar el Evangelio “a cada rincón de nuestra tierra”. Como cierre, pidió a los fieles católicos argentinos rezar por el Papa, por los frutos del viaje apostólico y por la patria.