Avril, la adolescente de 13 años que resultó gravemente herida en el accidente vial ocurrido el 18 de octubre en Río Negro, recibió el alta médica y comenzó una etapa de rehabilitación ambulatoria. La menor había permanecido internada varios días por las lesiones sufridas en el siniestro.

Según el material difundido, la joven sufrió múltiples fracturas a raíz del impacto y debió ser trasladada a una clínica pediátrica de Neuquén, donde recibió atención especializada y fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas. El alta marca el cierre de la fase de internación y el inicio de un proceso de recuperación que continuará fuera del hospital.

Evolución de la madre Por su parte, Natali Leiria, oriunda de Jáchal, también presenta una evolución favorable. Luego de permanecer en terapia intensiva, fue estabilizada y trasladada a una sala común para seguir con su recuperación. El estado de salud de ambas sigue bajo seguimiento médico.

El accidente también dejó como saldo la muerte de Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, hermana mayor de Avril. Esa pérdida mantiene el impacto familiar del siniestro y explica la relevancia de la evolución clínica de la adolescente y de su madre en los días posteriores al hecho.

La novedad del alta médica no modifica el cuadro general de la tragedia ocurrida en Río Negro, pero sí abre una nueva etapa de tratamiento para la menor. La evolución de Natali Leiria y el avance de la rehabilitación de Avril aparecen ahora como las variables a seguir en la recuperación de la familia.